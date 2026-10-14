國際貨幣基金組織將韓國今年經濟增長預期上調0.7個百分點至3.3%

國際貨幣基金組織（IMF）將韓國今年經濟增長預期從2.6%上調至3.3%，提高0.7個百分點。其分析認爲，全球人工智能需求擴大帶來的半導體出口增長，其積極作用遠超中東戰爭的負面影響。當地時間13日，國際貨幣基金組織在10月《世界經濟展望》中將韓國今年經濟增長預期定爲3.3%。這一水平與此前經濟合作與發展組織（3.7%）、亞洲開發銀行（3.2%）、韓國銀行（3.3%）、韓國開發研究院（3.2%）等韓國國內外主要機構發佈的預測相近。國際貨幣基金組織此前已將今年增長預期從4月的1.9%上調至7月的2.6%，時隔三個月提高0.7個百分點。與全球增長預期上調0.1個百分點、41個發達經濟體平均增長預期上調0.4個百分點相比，這次調整幅度較大。國際貨幣基金組織還將韓國明年的經濟增長預期從2.5%上調至2.8%，提高0.3個百分點。國際貨幣基金組織在解釋上調韓國增長預期的原因時表示：“對半導體的強勁外部需求將抵消戰爭的負面影響，支撐韓國經濟增長。”國際貨幣基金組織將佔人工智能相關計算機硬件淨貿易額62%的韓國和臺灣列爲人工智能硬件貿易的關鍵經濟體，並分析認爲，考慮到這種供應鏈結構，東亞的原材料出口國和製造業樞紐國家也可能受到帶動。韓國副總理兼財政經濟部長李炯日當天在X（原推特）上表示：“如果韓國按照國際貨幣基金組織預測增長3.3%，將超過世界經濟增長率（3.1%）。除發生新冠疫情的2020年外，這將是自2010年之後16年以來取得的成績。”世宗＝金秀妍記者 syeon@donga.com