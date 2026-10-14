外交部、統一部、國防部也將遷往世宗

位於首都圈的韓國外交部、國防部、統一部、金融委員會等44家中央行政機構，將從明年起至2031年分階段遷往世宗。加上已遷移的43家機構，集中在世宗的機構將增至87家。如果總統世宗辦公室2029年竣工、國會世宗議事堂2033年建成，世宗將具備名副其實的行政首都格局。行政安全部13日公佈了包含上述內容的“第二批中央行政機構遷移”詳細計劃。明年，27家中央行政機構將先遷往世宗利用向民間租賃的辦公樓，其餘17家機構則在新建辦公樓後，於2031年前依次遷入。按公務員編制計算，涉及遷移的人員達9929人。目前留在首都圈的主要中央部門也被列入遷移範圍。不過，外交部、統一部、國防部、法務部、性別平等家庭部被現行《行政中心複合城市法》規定爲不遷移機構，因此需要修改法律。法務部和性別平等家庭部將配合法律修訂時間，推動明年遷移；外交、安全部門則計劃新建辦公樓，在2031年前遷移。政府將克服“首都圈單極體制”列爲施政任務，並解釋說，此次綜合有關機構協商結果和四輪專家意見徵集等，確定了遷移對象。此前圍繞是否遷往世宗存在分歧的金融委員會，將於明年下半年遷移。廣播媒體通信委員會、個人信息保護委員會、原子能安全委員會、國家人權委員會、國家教育委員會、海外同胞廳等6家機構，將於明年上半年優先遷移。監查院、公訴廳、重大犯罪調查廳、警察廳、高級公職人員犯罪調查處等5家機構，也將在新建符合業務特點的獨立辦公樓後遷移。大法院、憲法法院、中央選舉管理委員會等未被列入此次遷移範圍。總統祕書室、國家安保室等與總統相關的機構，將考慮總統辦公室完全遷移的時間等因素，另行研究遷移事宜。行政安全部長尹昊重表示：“中央部門全部遷往世宗，但直接承擔面向民衆服務的所屬機構不在遷移範圍內。2033年國會世宗議事堂建成後，世宗將具備名副其實的行政中心面貌。”韓在熙記者 hee@donga.com