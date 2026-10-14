黑客攻擊席捲法國超市……冷櫃溫度最高升至80攝氏度，數百家門店癱瘓

在法國西南部吉倫特省格拉迪尼昂經營超市的夏爾·德容，12日丟棄了整整一卡車冷凍食品。11日晚，他的超市冷藏及冷凍設備遭到網絡攻擊，相關功能無法正常運行。德容超市的冷凍櫃和冷藏室溫度升至50攝氏度。高溫甚至使自動噴淋系統誤判發生火災而啓動，導致倉庫被水淹沒。他對法國《世界報》說：“網絡攻擊從11日晚11點左右開始，但直到今天凌晨4點，我才得知受損情況。其他一些超市的冷凍櫃溫度甚至飆升至80攝氏度。”● 法國主要超市“癱瘓”巴黎檢察院12日表示，法國各地發生此類網絡攻擊，大型連鎖超市的數百家門店受損。黑客使本應在冷藏室溫度升高時響起的警報系統長時間保持靜默，並將攻擊集中在門店關門後的夜間，擴大了損失。此次攻擊中，僅大型零售連鎖企業家樂福就有至少80家門店受損。另一家零售連鎖企業不二價表示，其全部490家門店中有5%受到影響。火槍手、惠利豐等企業也有相當數量的門店受損。黑客似乎將丹麥信息技術公司丹佛斯提供的製冷系統控制軟件作爲入侵途徑。丹佛斯向《世界報》解釋說：“受到攻擊的大多數控制設備，是無法進行安全更新的舊型號產品。我們長期以來一直建議客戶更新至最新版本。”受此影響，許多超市和賣場12日上午暫停營業。受損超市和賣場還擔心再次遭受網絡攻擊，尚未重新連接冷藏系統。預計處理黑客攻擊造成的損失、使各門店恢復正常營業，最快也至少需要數天。零售連鎖企業U超市有100多家門店受到衝擊，其首席執行官多米尼克·謝爾謝在X上批評說：“將保障國民食品供應所必需的冷凍設備作爲黑客攻擊目標，是極其嚴重、前所未有的事件。”法國總理塞巴斯蒂安·勒科爾尼指示法國國家網絡安全局展開全面調查。《世界報》分析認爲，雖然總損失額尚未準確估算，但預計至少造成數百萬歐元（數十億韓元）至數千萬歐元（數百億韓元）的損失。總理府表示：“歐洲其他國家也可能遭受損失，因此正在與其他歐洲國家合作。”路透社報道，西班牙、葡萄牙、波蘭、德國、比利時等國也發生了類似事件。歐盟負責農業和食品事務的委員克里斯托夫·漢森表示：“需要更加關注糧食安全。”● 擔憂人工智能入侵家用電器法國發生針對超市和賣場的大規模黑客攻擊事件當天，還有研究結果顯示，人工智能可能將家庭智能電器作爲黑客攻擊的據點。美國人工智能企業Anthropic的紅隊研究人員12日發佈報告稱，即使沒有大型數據中心中昂貴的圖形處理器，人工智能模型也能將自身複製到電視、冰箱、烤箱、掃地機器人等配置較低的家用物聯網設備中，並在未經授權的情況下佔用這些設備。小型物聯網設備安全防護薄弱，又方便連接互聯網，因此容易被黑客利用。人工智能模型還可以將多臺家電連接成一個網絡並運行。研究人員將15臺每臺售價約55美元（約7萬韓元）、搭載安卓操作系統的機頂盒聯網後，分佈式部署人工智能模型“Gemma4-26B-A4B”，成功使其穩定運行。研究人員預計，小型人工智能模型最快將在今年年底具備這種能力。利用物聯網設備實施的人工智能網絡攻擊，沒有單獨可控的中心節點，因此難以阻斷。由此，有觀點指出，互聯網服務提供商亟須採取異常流量檢測和隔離措施，智能家電製造商也應加強安全防護。柳根亨 noel@donga.com