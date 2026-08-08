住房供給不能只停留在口頭上 朝野和各級政府應以行動證明

政府正在推進京畿道果川賽馬場等“1•29住房供給對策”所涉及首都圈7處候選地的開發限制區域（城市綠化帶）解除程序。儘管爲穩定首爾及首都圈房價，住房供給已刻不容緩，但所剩土地寥寥無幾。最終，政府決心即使解除開發限制區域，也要找出建房用地。開發限制區域解除總量管制，是預先劃定各地方政府可解除的開發限制區域最大面積的制度。此前即便有過爲非首都圈地區戰略項目認可總量例外的先例，但爲平民住房供給而放寬管制卻從未實施。管制一旦放寬，計劃供給9800套住房的果川賽馬場、防諜司令部一帶，以及計劃供給6300套住房的京畿道城南市壽井區一帶等項目，其推進速度將會加快。首爾和首都圈房地產市場穩定，已超越地區問題，上升爲國家性難題。房地產資產過度集中、家庭貸款激增導致消費難以復甦等，衍生出諸多問題。長此以往，作爲國家競爭力核心軸的首都圈競爭力將下滑，地方經濟也無法擺脫低迷。爲穩定房價，必須確保充足住房供給，這一社會共識早已深入人心。問題在於，如何凝聚擔憂交通擁堵、過密等問題的各地方政府等各方力量，形成事業推動力。首爾25個區的民選第9期區廳長中，相當一部分人將住房供給相關事宜作爲7月就任後的“一號籤批”事項，無一不在高喊擴大供給。然而，一旦進入在何處以何種方式建房的實質討論，分歧便十分巨大。政府和執政黨正推動解除首都圈準工業地區或開發限制區域，以公共主導的方式開發宅地；首爾市和國民力量黨則着力於通過放寬再開發、重建管制來提升項目收益性的民間主導開發。就連龍山國際商務區計劃建設的住房，政府要求達到1萬套，首爾市卻劃在8000套的線上。政府將龍山兒童花園列爲新增宅地候選地後，首爾市和龍山區當即面露難色。泰陵高爾夫球場等首爾市內開發限制區域，此次甚至未被列入審議對象。“6•3”地方選舉時，政界圍繞住房供給，責任攻防遠比解決方案來得激烈。《公共住宅特別法》、《城市整備法》、《住宅法》等供給對策相關後續法案，均在國會停滯不前。在此期間，平民百姓正因不斷飆升的房價和全租、月租房租而苦不堪言。身處民生危機的中心，眼下不是展開政治爭鬥或供給方法論辯論的時候。負有責任的朝野政治人物、中央政府及地方政府首長不應躲在支持羣體或居民身後，而應走到前臺打開突破口。若事關住房供給，總統與首爾市長沒有不見面的理由。