獨立與監督的平衡，選管會存續的原則



筆者每次見到政界人士，他們一致認爲選舉管理委員會的權限過於龐大。普通人往往只把它當作一個普通的行政機構，但據說，日常體驗選管會權力的政治人物甚至會認爲它是“絕對權力”的操縱者。



從投票、計票管理到各種行政處分，仔細看看選管會的廣泛權限，令人不禁點頭贊同。政客們有時也將政治活動的查處和控告權視爲選管會權力的根源。因爲選管委可以直接判斷政治資金是否違法以及是否違反選舉法，甚至可以提起刑事控告。這意味着擁有把任何政治人物送進監獄或使其當選無效的權力。



問題在於，選管委以自己是獨立的憲法機構爲由，完全不受制衡和監督。不屬於審計院審計對象，中央選管委的國政監察只是形式上的。地區選管委也不接受國政監察。提供預算支持的政府也不能干涉。由法官擔任的選管委員長屬於非常任，因此不享有實權。最終，無人監管的選管委腐敗到甚至不惜操縱投票率的地步。已經到了即使在一定程度上削弱其獨立性也必須加強控制的地步。



根據中央選管委對主要發達國家等進行研究的報告等，各國的選舉管理機構分爲與韓國相同的“獨立型”、由政府直接管理選舉的“政府型”，以及將選舉事務與監管、監督功能分離的“混合型”。綜合海外案例可以發現，無論這種類型如何，都有一個共同點：都建立了嚴密的機制，由外部監督和制約選舉管理機構。



加拿大1920年在世界上建立了最早的“獨立型”選舉管理機構——選舉管理局。局長是享有大法官級別身份並保障10年任期的常任職位，負責“責任經營”。只是將選舉犯罪偵查和公訴權分散到內部的另設組織中。這是在集中責任的同時分散權力，實現獨立與制衡的平衡。韓國雖然由大法官兼任中央選管委委員長，但因屬於非常任職位，沒有實權，因此一旦選舉管理不善，也很難追究法律責任。儘管如此，韓國選管委仍擁有對政治活動全方面進行整頓和起訴的權力。



加拿大選舉管理署接受聯邦審計院的審計，並且還常設有由外部專家參與的審計委員會。澳大利亞、印度也由審計院或議會對獨立選舉管理機構進行審計。只有韓國一方面徹底保障獨立性並賦予其強大權力，另一方面卻無人監督。



民主歷史悠久的國家，政府會直接管理選舉。美國由州政府主管選舉事務，聯邦選舉委員會僅承擔政治資金監管等最低限度的職能。聯邦選舉委員會設有獨立的監察機構，並接受國會的監察。德國甚至由統計局局長兼任聯邦選舉監察官，並接受聯邦審計院的審計。英國的選舉事務也由政府和地方政府負責，因此被歸類爲“政府型”，但選舉規則的制定和政治資金的監督則由受議會控制的選舉委員會負責，因此也有人認爲它是“混合型”。選舉委員會定期向議會報告選舉結果和預算支出，並接受下議院所屬特別委員會的常態監督以及國家審計署的審計。法國的選舉管理也採用由內政部負責、政治資金監督由另一個委員會負責的混合型結構，審計院（會計法院）對這兩個機構都進行審計。



經歷過獨裁政權時期舞弊選舉的韓國，一直極度警惕政府幹預選舉，並將選管會的獨立性視爲神聖不可侵犯。但如今選管會之所以腐敗，也顯然是因爲過分強調其獨立性，忽視了監督和制衡。現在正是需要仔細審視各國案例，在保障獨立性的同時加強監督和制衡，進行“權衡平衡”的時候。

