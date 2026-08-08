美國宣佈“對多晶硅徵收15%關稅”……意在遏制中國低價攻勢

美國總統特朗普當地時間6日發佈公告，宣佈將對半導體和太陽能核心材料——晶圓等多晶硅衍生產品徵收15%的關稅。這一措施旨在遏制中國的低價攻勢，擴大美國的太陽能生產基地。美國政府根據自去年7月開始的《貿易擴展法》第232條調查結果，採取了這一措施。《貿易擴展法》第232條規定，如果認定從海外進口的貨物威脅美國國家安全，可實施緊急進口限制或徵收高關稅。此次措施將於120天后，即12月4日0時1分（美國東部時間）起生效。此次措施的核心主要有兩點：首先是對由加工多晶硅製成的硅錠、晶圓、太陽能電池（電池片）、太陽能光伏組件等衍生產品徵收15%的關稅。此外，爲防止低價衝擊，多晶硅將適用每公斤21美元的最低進口價格，硅錠和晶圓則適用每公斤100美元的最低進口價格。業內認爲，此次針對中國的舉措從長遠來看，很可能也會對韓國企業產生利好。韓華解決方案最近在美國佐治亞州完成卡德斯維爾工廠的建設，並已開始量產。由此，公司除第一原料多晶硅外，所有太陽能產品都可以在美國當地生產，從而擺脫了關稅影響。還有觀點認爲，如果中國因最低進口價格措施而失去價格競爭力，那麼在馬來西亞工廠生產多晶硅的OCI控股將因此獲得反向利益。實際上，當天韓國國內太陽能光伏企業的股價大幅上漲。7日，韓華解決方案以3.39萬韓元收盤，較前一日上漲3500韓元（11.51%）。OCI控股也上漲11.68%，以27.25萬韓元收盤。崔智媛記者、世宗=鄭順求記者 jwchoi@donga.com、soon9@donga.com