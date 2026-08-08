李在明：軍隊面臨因內亂喪失的國民信任恢復課題

李在明7日向晉升將官的軍官們表示，軍隊“面臨因再次發生的內亂而須恢復國民信任的課題”，並囑託稱“恢復信任的過程不會輕鬆，但仍請大家全力以赴”。青瓦臺首席發言人姜由楨通過書面簡報表示，李在明當天在青瓦臺舉行將官晉升申報及三精劍穗授予儀式後，在隨後進行的座談中作出上述發言。繼5日在外交安全部門工作報告中批評陸軍士官學校，並強調陸海空軍士官學校合併的意向後，李在明又囑託將官們清算內亂、推動軍隊正常化。李在明當天向由中將晉升爲上將的陸軍地面作戰司令官李相烈、由少將晉升爲中將的空軍士官學校校長朴興宰、陸軍地面作戰司令部參謀長尹漢一、海軍參謀次長趙忠浩分別授予了三精劍穗。三精劍在晉升准將時授予，晉升中將、上將時，總統會將刻有軍銜、姓名和授予日期等的劍穗繫於三精劍上。國防部重申將加快推進國軍士官學校創建工作的方針。國防部相關人士當天會見記者，就陸海空軍士官學校合併一事表示：“期待這能成爲與錯誤歷史決裂、確立忠於憲法和國民的國軍認同的基石。我們將快速推進合併。”此前，陸海空軍歷任參謀總長46人於6日表示，“不能將部分軍人的政治介入泛化爲出身學校整體的問題，並將其作爲士官學校合併的根據”，要求重新研討相關政策。國民力量黨等保守在野黨國會議員38人於7日發表決議案，譴責陸海空軍士官學校合併及國軍士官學校設立。李潤泰記者、申圭振記者 oldsport@donga.com、newjin@donga.com