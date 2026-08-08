美國共和黨議員就韓國《信息通信網法》發來抗議信：“擔憂言論自由受到壓制”

美國執政的共和黨所屬的4名衆議員當地時間6日向韓國政府遞交抗議信，針對韓國自7月7日起施行的《根除虛假捏造信息法》（《信息通信網法》修正案）。信中表示，這部法律允許對故意傳播虛假、僞造信息的媒體、油管（YouTuber）等追究最高達受害金額5倍的加重賠償責任，是“對網絡上言論及表達的重大威脅”，要求韓國政府最遲於20日上午10時前表明立場。他們此前在酷澎（Coupang）個人信息泄露事件中，也曾主張韓國政府的相關調查是“歧視美國企業”。美國衆議院司法委員會官網顯示，司法委員會主席、俄亥俄州衆議員吉姆·喬丹和威斯康星州衆議員斯科特·菲茨傑拉德、加利福尼亞州衆議員達雷爾·艾薩、華盛頓州衆議員邁克爾·鮑姆加特納等4名衆議員致信韓國廣播媒體通信委員會委員長金鐘哲，稱“韓國《信息通信網法》修正案並未具體界定虛假信息，也未提出該法律將如何執行”。由於適用法律對象的範圍模糊，可能被用來審查那些政治上不受歡迎的觀點，因此整體的言論自由可能會受到壓制。信中尤其聲稱，該法律針對的是美國的大型平臺企業。信中提到適用法律對象是訂閱者超過10萬人或月均觀看次數超過10萬次的內容發佈者等，稱“符合這一標準的臉書、X、照片牆、油管等都是美國企業”。意思是說，韓國政府可以利用這部法律，強迫美國企業刪除對政治上不利的表述。喬丹和菲茨傑拉德7月1日提交一份報告，稱韓國政府對包括酷澎在內的美國企業實施歧視待遇，這違反了韓國與美國去年7月簽署的貿易協議。艾薩和鮑姆加特納也於今年4月以54名共和黨議員的共同名義致信韓國駐美大使康京和，敦促“停止對酷澎的歧視性待遇”。安圭英記者 kyu0@donga.com