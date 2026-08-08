攝影家等待五年，捕捉宗廟至美瞬間

這是一位30多年來持續拍攝國內外文化遺產的專業攝影家所寫的隨筆集。書中收錄了連接過去與現在、人與物的70餘張本人攝影作品，以及拍攝遺產時的心境。作者曾通過攝影，爲朝鮮王陵、百濟歷史遺址區、伽倻歷史遺址區以及蔚山盤龜川巖刻畫等韓國文化遺產列入聯合國教科文組織世界遺產名錄貢獻力量。作者稱攝影是“體現人文主義”。在他看來，人文主義並非必須在人與人面對面的接觸中實現。以文物爲媒介，跨越時代理解當時人們的生活與思考，並拍出能從視覺上最好地呈現這一切的照片，這便是他的人文主義。因此，作者不斷嘗試與遺產對話。他將遺產視爲至今仍在傳遞故事的鮮活對象，而非僅供保存的過去產物。諸如景福宮、昌德宮等宮殿，對現代人來說或許只是具有歷史價值的文化遺產，但過去卻是君王真實的生活空間。他認爲，只有設身處地體會君王在日常生活中所懷的情感，才能發現建築的真面目。他爲捕捉遺產所蘊含的固有韻味而付出的努力，令人肅然起敬。人們常說攝影是剎那的藝術。要捕捉決定性的瞬間，必須時刻做好準備。最佳的照片只有在陽光、溼度、降雪量等條件齊備時才能拍到，爲此，作者每天查看天氣預報，同一處場所會造訪數十次。攀爬岩石於他而言也是家常便飯。凝聚這般心血的代表作是宗廟正殿的照片。這張經過5年等待才拍下的照片，定格了左右一字排開的19間神室內燈火通明的景象。在漸暗天空的映襯下，宗廟的神聖與肅穆之感透畫而出。捕捉到文化遺產綻放本真光芒的照片，以及與之相伴的故事，令人印象深刻。金道演記者 repokim@donga.com