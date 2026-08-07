中國DRAM突破全球個人電腦供應鏈……“中國衝擊”近在眼前

據說，美國惠普、臺灣華碩和宏基等全球主要個人電腦廠商已開始在筆記本產品中搭載中國長鑫存儲技術公司的DRAM（動態隨機存取存儲器）。主要在國內市場不斷壯大規模的中國半導體企業，已經開始全面啓動納入全球供應鏈的進程。中國產半導體目前仍僅限於部分低價型號，並且數量有限。但由於具備無可比擬的價格競爭力，因此有觀點認爲，半導體市場的“中國衝擊”已經近在眼前。以全球大型科技公司爲中心，人工智能基礎設施競爭過熱，“半導體供不應求”現象日益加劇。佔全球存儲半導體市場90%以上份額的三星電子、SK海力士、美光等“三巨頭”，以目前的生產能力難以全部滿足涌入的需求。過去一年間通用DRAM價格因此上漲了10倍。由於內存半導體供應出現問題，預計今年全球個人電腦市場將比去年減少11%。對於中國半導體企業而言，在供應絕對不足的環境下，相對容易地獲得了進入全球市場的機會。這是因爲，個人電腦廠商很可能認爲，即使稍微降低半導體質量標準，也應優先解決芯片供應短缺問題。當然，對於客戶公司來說，很難公開暴露“替代中國產”的戰略，以免觸怒已經成爲“超級乙方”的三大廠商。但是，在完成對中國半導體的實戰測試後，他們的態度會如何轉變，恐怕誰也無法預測。韓中技術差距正在迅速縮小，這也是一個威脅因素。就通用存儲半導體而言，中國僅比韓國落後3年。最近隨着在滬上市、市值登頂第一的長鑫存儲正憑藉雄厚的資金實力展開猛烈追擊。甚至在將決定未來產業競爭力的“下一代半導體”領域，去年中國的技術水平爲美國的82%，而韓國被評爲79%，反而是中國領先。韓國沒有時間沉醉於其目前作爲人工智能“大爆炸”最大受益國這一地位的甜蜜。韓國產業通商部長金正官提到中國的“996”（上午9點上班、晚上9點下班、每週工作6天），並強調需要改善每週52小時工作制，恐怕也是基於同樣的認識。從這個角度來看，僱傭勞動部長金榮訓提出的“即使沒有（每週52小時）例外，半導體也在賺取鉅額利潤”的輕率認識，與現實相去甚遠。我們在20世紀80年代的日本半導體產業中已經目睹過這樣一個事實：如果不能在最鼎盛時期拉開與競爭國的差距，就可能在瞬間墜落。