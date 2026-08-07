散戶們因股價暴跌而呻吟……執政黨應深刻反省責任



個人投資者最近在韓國綜合股價指數（KOSPI）暴跌行情中遭受損失，正苦苦掙扎。預計長期呈上升趨勢的專家表示，即使在高點買入，只要不賣出，也有可能恢復。但個人是否能夠忍受痛苦堅持到那時，仍是未知數。也一定有投資者已經被波動性左右，反覆進行“買進賣出”（在短時間內反覆買賣股票），最終遭受超過跌幅的損失；也一定有投資者動用了信用貸款，結果連本錢也遭受了損失。“歸根結底，只有機構、外國人和資產家在賺錢”這一擔憂正逐漸成爲現實。



雖然有人提出關於單一股票槓桿型交易型開放式指數基金（ETF）上市的青瓦臺和政府責任論，但主導推動《商法》修正案等活躍股市立法的執政黨也應深刻反省自己的責任。即使說以引導“資金向資本市場這一生產性金融轉移”爲名也並不恰當，但因爲難以看到“個人在個股投資中的勝率不高，因此應當謹慎”的警示和提醒。



在資本市場歷史上，個人成功投資個股的比例普遍較低。如果投資者沒有經過一定程度的訓練，就會因“貪婪與恐懼”心理而容易受到波動性的影響。在比特幣價格上漲數十倍的虛擬資產市場中，聲稱靠此賺錢的個人也很少，道理是一樣的。另一方面，房地產市場上個人大量增加資產的情況較多，是因爲交易成本高、手續繁瑣，實際上是在進行“強制長期投資”，以抵消心理因素的影響。



最終，執政黨本應傳達提醒個人個股投資風險、緩解“錯失恐懼（FOMO）”的信息，而不是對韓國綜合股價指數上漲歡呼雀躍。同時，還應在制度上加快推進如將退休養老金基金化等由機構運作並引導長期投資的機制建設。但執政黨對此疏於重視，不得不被評價爲缺乏對個人投資行爲的理解以及駕馭資本市場的能力。執政黨必須對這次失敗痛定思痛。因爲明年年初將全面展開的存儲半導體“業績驚喜”引發的流動性流入管理，可能左右國民的經濟生活。如果三星電子和SK海力士的員工領取“營業利潤N%的績效獎”並開始消費，以首都圈南部爲中心的房地產價格可能會急劇上漲。這可能導致租金上漲以及餐飲、服務物價上漲。但如果爲了控制物價而提高利率，也會增加低收入羣體等非資產階層的負擔，這是一個兩難局面。



隨着半導體大企業從業人員的消費水平被熱議，處境相對困難的中小企業從業人員或個體經營者等可能會感受到更大的被剝奪感。由這種經濟困難和心理剝奪感所引發的怨聲，將直接指向政府和執政黨。最終，2028年議會選舉和2029年總統選舉的結果，可能將取決於流動性管理的成敗。



執政黨既然已經完成長期以來的心願——檢察改革，現在就該把全部精力“全部投入”到實體經濟的運作上。在第22屆後半期國會中，必須努力學習、積極討論，向政府提出政策建議，並主導立法，發揮自己的能力。只有這樣，人民才能活下來，黨也能活下來。

