金正官稱最大競爭對手是中國 要求調整全行業周52小時工作制

韓國產業通商部長官金正官6日表示：“周52小時工作制問題，必須與我們最大的競爭對手中國比較。”他表明了應在半導體等產業全盤着手調整週52小時工作制的立場。這意味着，在與中國企業激烈競爭的情況下，若以法律形式一刀切限制工作時間，有可能在全球產業競爭中掉隊。金正官長官6日在首爾中區韓國新聞中心舉行的寬勳討論會上，就有關放寬周52小時工作制的立場提問作出上述迴應，並強調：“企業、產業以及國家的競爭力，必須放在與其他企業、產業和國家比較的框架下看，而我們最大的競爭對手就是中國。”金正官表示：“制度不應挫傷想通過勤奮工作取得成就的人的幹勁和意志。”他接着說：“我並不認爲周52小時工作制問題僅侷限於半導體領域。不論是研發領域，還是以初創企業爲代表的尖端產業整體，都有必要調整工作時間制度。”這指出了不僅是半導體，初創企業等各行業都需要靈活運用工作時間的必要性。這一發言與僱傭勞動部長官金榮訓對例外適用周52小時工作制持謹慎態度的立場相去甚遠。金榮訓長官前一日就涉及放寬工作時間規制之爭的大規模特區特別法表示：“即便沒有周52小時工作制的例外，三星電子和SK海力士也在創造鉅額利潤。我們難道不是並沒有被（海外）全面趕超嗎？”這實際上是對在湖南圈半導體大規模特區另設周52小時工作制例外的主張表露了否定立場。鄭順九記者 soon9@donga.com