首爾市永登浦區6日白天氣溫飆升至40度。雖然7日是節氣上秋季開始的“立秋”，但首爾白天最高氣溫預報爲39度，預計將連續兩天徘徊在40度以上，持續“極端高溫熱浪”。最近，繼韓國慶尚南道梁山創下國內氣象觀測史上最高溫度42.5度後，全國各地也紛紛出現“40度高溫”，因此有人指出，超高溫已成爲日常。據氣象廳數據，當天下午1時57分，在永登浦區自動氣象觀測設備上觀測到40.0度。以首爾爲防止災害而運營的自動氣象觀測設備標準來看，氣溫超過40度與2018年8月1日江北區41.8度的上一次相隔8年。不過，永登浦區的自動觀測設備安裝在建築物屋頂，較實際氣溫更可能被高估，因此氣象廳並不將其作爲官方統計資料使用。當天，龍山區（39.3度）、九老區（38.9度）、衿川區（38.8度）等地也飆升至39度左右。當天在首爾氣象觀測所觀測到的最高氣溫是下午3點5分的37.8度。自1907年10月在首爾代表性觀測點——首爾氣象觀測所開始現代氣象觀測以來，最高氣溫是2018年8月1日的39.6度。6日上午11時，全國235個陸上氣象預警區中已有226個（96.1%）發佈高溫預警。其中，36處發佈重大警報，49處發佈提醒，141處發佈警報。春川和橫城等江原地區也首次發佈高溫重大警報，今年夏天發佈重大警報的地區爲歷來最多。首爾也從4日起連續三天維持重大警報。預計立秋當天7日，首爾白天最高氣溫也將升至39度。在熱氣無法散去的“雙重高壓”下，夜晚也持續出現高溫不降的天氣，因此積聚的熱氣使得這一天可能會感覺更加悶熱。5日下午6點至6日上午6點，首爾夜晚最低氣溫爲29.4度，連續第15天出現熱帶夜。李在明總統6日主持首席祕書會議時強調，“現在實際上已處於國家級氣候災難狀態”，並表示“必須以比任何時候都更高的緊迫感，將政策應對的水平、範圍和速度提升到最高點”。李在明表示：“應盡最大努力集中可用的行政力量，保障寄宿公寓、狹小房間區、塑料大棚等弱勢設施居住居民，以及在工地、農村漁村、停車場等地工作的勞動者的安全。”全綵恩記者 chan2@donga.com