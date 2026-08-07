金大元攻破曼城球門後稱“將是一生的驕傲”

“這會是一生的驕傲。”韓國職業足球K1聯賽（第一級）江原足球俱樂部攻擊手金大元（見圖），在5日與英格蘭足球超級聯賽（EPL）強隊曼徹斯特城隊的友誼賽（2026酷澎系列賽）中取得進球后，作出了上述表示。代表“K聯賽明星隊”出戰的金大元，在球隊0比1落後的上半場第12分鐘，攻破了由“世界級”門將詹路易吉•唐納魯馬把守的曼城球門。他在罰球區左側邊角附近起右腳大力施射，打入扳平比分的一球。唐納魯馬同時是意大利國家隊主力門將，雖奮力撲救，仍未能擋住飛向球門角落的低平快速來球。當天K聯賽明星隊雖以1比3失利，但金大元的“一擊”保住了球隊的顏面。金大元說：“面對曼城打入的這粒進球，似乎會長久留在記憶之中。”曼城是自2020-2021賽季起至2023-2024賽季，實現英超聯賽史上首個四連冠的球隊。該隊還在2022-2023賽季一舉奪得英超聯賽、歐足聯（UEFA）冠軍聯賽和英格蘭足總盃（FA）冠軍，成就“三冠王”偉業。包括征戰了2026年美加墨世界盃的“怪物前鋒”埃爾林•哈蘭德和被評爲世界最佳防守型中場的羅德里在內，曼城部分球員處於休息目的未隨隊來韓。不過，主力球員悉數在列的曼城，面對K聯賽明星隊仍展現出壓倒性的實力。金大元坦言：“真切感受到了在世界頂級聯賽奪冠的球隊的確與衆不同。”金大元在本賽季K1聯賽1中，以12個進攻點（7進球5助攻）暫列進攻點榜第3位。上月，他在5場K1聯賽比賽中貢獻2球2助攻，正向個人賽季第二次“月度最佳球員獎”發起衝擊。金大元說：“在聯賽裏也想延續良好的勢頭。”金培中 wanted@donga.com