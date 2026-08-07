Stray Kids表示音樂挑戰雖難但收穫更多

“始終嘗試挑戰，似乎是因爲那樣更有趣。”8人組合Stray Kids於6日在首爾永登浦區康拉德首爾酒店舉行的第十張迷你專輯《THIS&THAT》發行紀念座談會上，這樣解釋選擇新音樂的理由。他們表示：“挑戰伴隨着變數和艱難時刻，但走在這條路上學到的東西更多。”這張專輯將於7日下午1時發行，共收錄8首歌曲，包括以嘻哈曲風爲基底、營造從容酷感氛圍的主打歌《THIS&THAT》，以及抒情吉他旋律突出的《AFTER YOU》等。成員方燦說：“正因爲過去9年嘗試了多種曲風，這次也想展現Stray Kids全新的色彩。”成員徐彰彬表示：“我們試圖在聽感上略顯粗糲甚至有些雜亂的獨特音效之上，反覆吟唱‘THIS&THAT’這樣簡單的歌詞，給人親近感，其中也蘊含着‘做什麼都拿手’的自信。”從2022年的《ODDINARY》到去年11月發佈的《DO IT》，Stray Kids已連續8張專輯登上美國公告牌主專輯榜“公告牌200強”榜首。成員金昇玟稱：“比起以成果爲目標籌備專輯，我們更專注於展現全力以赴的面貌。希望我們的音樂能被更多STAY（官方粉絲名）和聽衆聽到。”最近，防彈少年團（BTS）表明了不參加明年格萊美獎評選的意向，Stray Kids由此被視爲新設獎項“最佳亞洲流行音樂表演”獎的有力候選。對此，金昇玟謹慎表示：“比起外界的視線，我們更循着自身的想法去打造音樂和舞臺。對K-POP受到全世界的厚愛深表感激。今後也會努力讓更多人聽到我們寫下的音樂。”成員黃鉉辰也說：“我們從未以獲獎或創造紀錄爲目標發表專輯，始終將粉絲的滿意和幸福擺在首位。”Stray Kids上月於首爾KSPO巨蛋連開5場，場場售罄，由此拉開全新世界巡迴演唱會“RUN IT”的帷幕。下半年，組合將在哥倫比亞波哥大、阿根廷布宜諾斯艾利斯和墨西哥墨西哥城等南美3座城市，舉辦由他們主導的音樂節“STRAY CITY”。史智媛記者 4g1@donga.com