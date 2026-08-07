美媒：“爲應對中俄攻擊，美正在研究擴大‘短程戰術核’……對韓日有影響”

據美國全國廣播公司（NBC）電視臺5日報道，美國國防部正在制定一項新的核武器戰略，以應對中國、俄羅斯等潛在攻擊，併爲韓國、日本等盟國提供防禦。這意味着，美國正試圖將核戰略修正爲擴大短程戰術核武器的作用，取代主要摧毀大城市和國家基礎設施的遠程戰略核武器。如果這一戰略真正被採納，預計也將對依賴美國覈保護傘的韓國和日本的安全格局產生相當大的影響。“韓日的核威懾力將會加強”的主張與“如果專注於相對容易決定使用的短程戰術核武器，反而會提高核武器使用的可能性，增加常規戰爭演變成核戰爭的風險”的反駁相互對立。● 國防部副部長科爾維主導…… 強調短程戰術核武器據全國廣播公司電視臺報道，美國國防部負責政策事務副部長科爾比正在準備一項新的核武器戰略，重點是小型短程彈頭等能夠瞄準敵軍軍事基地等特定目標的短程戰術核武器。這是對美國現有核戰略的修正，此前其核戰略主要以洲際彈道導彈、戰略轟炸機、潛射彈道導彈等大規模威力爲核心的遠程戰略核武器爲核心，旨在毀滅敵國或結束戰爭。據悉，這一新核戰略是爲應對美國盟國在地區戰爭中遭受中國、俄羅斯攻擊的情景而構想出來的。美國國防部一高級官員對全國廣播公司表示：“新戰略將擴大美國總統可信賴的核選項，從而增強核威懾力。”他還解釋說：“要使延伸威懾（即以核力量保護盟友如同保護自己國家的承諾）具有可信度，必須向國家最高領導層提供被認爲實際上能夠使用的核能力。”如果只留下像戰略核武器這樣的極端選擇，敵國可能不會相信美國的核威脅，結果威懾力可能會削弱。科爾比還深度參與了今年1月公佈的《2026年美國國防戰略》的制定，被視爲美國國防政策的核心制定者。他長期以來一直主張需要一種低威力的戰術核武器，用於攻擊戰場上的有限目標，而非整個城市。主張與其將其保留爲核武器使用可能性較低的象徵性武器，不如將其打造爲可投入實際軍事行動的選項。●“韓日加強核威懾力” vs “加劇核戰爭擔憂”如果新戰略得以實施後產生的影響，分析各不相同。梨花女子大學朝鮮學系教授樸元坤錶示：“這相當於美國將增加針對韓國的定製化延伸威懾手段。”他還積極評價稱：“那樣的話，部分人所要求的戰術核武器運入朝鮮半島也就不再必要。即使不運入國境也能更安全地使用的核手段正在變得多樣化。”峨山政策研究院研究委員樑旭也分析稱：“這對韓國有利。美國在向盟國施壓要求分擔安全責任的同時，也注意避免被解讀爲削弱核延伸威懾的意志。”有觀點認爲，提出“無核化三原則”的日本也很可能歡迎新的核威懾力提案。樸元坤分析稱：“這並不是說要將核武器運入日本，因此從日本的立場來看也沒有壞處。”另一方面，美國國會一名高級官員對全國廣播公司表示，科爾比的提議也與特朗普總統“要讓核威懾力再次偉大”的基調相去甚遠，並批評稱，這是“在需要更多選擇和核力量的時候，反而採取減少選擇的軟弱做法。”安圭英記者、金允珍記者 kyu0@donga.com、truth311@donga.com