推進地方國立大學免費教育……“私立大學倒閉”有對策嗎？

教育部5日在青瓦臺工作報告中宣佈，最快將從明年起大幅擴大地方國立大學學生的國家獎學金。具體的獎學金規模預計將在本月內確定，並且正在研究根據預算反映規模發放全額獎學金的方案。在這種情況下，從明年進入全國30所地方國立大學的6萬名新生開始，無論收入水平如何，都將開始免費教育。預計用於免費教育所需的補充預算將達到每年4000億韓元規模。支持和培育地方高校是國家均衡發展和地區生存的關鍵任務。但是，以建設地方人才培養基礎爲名，將承擔地方高等教育80%的私立大學排除在支持對象之外，是不合理的。如果政府支持只集中在國立大學，那麼大多數地區大學生和當地社會將被不公正地排除在受益之外。在已經享受學費減免的情況下，僅僅因爲是私立大學就被排除在政府資助對象之外，這難道不是逆向歧視嗎？地方私立大學的財政困難已達到臨界狀態。由於適齡人口減少，越來越多的大學新生招生率甚至不到80%。地方私立大學的學費佔其總經費的比例高達約一半，因此學生人數減少對其衝擊較大。如果政府財政集中於國立大學，包括所謂的“打造10所首爾大學”在內，國立大學與私立大學之間的差距將擴大到無法恢復的水平，私立大學倒閉的風險將大大加劇。還應審視資助學生學費是否是加強地方大學競爭力的有效政策。如果財政支持僅用於資助學費，而不用於擴充教師和設施等學生接納能力，教育質量就有可能下降。即使說那種學校會提供全額獎學金，想去就讀的學生也不會很多。學費資助應集中於經濟困難的學生，並且無論國立還是私立，都應以與地區產業相關聯的特色專業爲中心，優先選拔並資助具有競爭力的大學和專業。