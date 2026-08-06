東野圭吾離世 追憶“共讀一本書的年代”



不久前，日本推理小說作家東野圭吾的訃告令不少人震驚。他不僅是一位在韓國尤其受喜愛的作家，而且直到最近還在旺盛地創作，每年都推出新作，如《架空犯》、《透明的螺旋》等。



從訃告傳出後韓國國內蔓延的追思熱潮便可看出，有類似感受的讀者相當之多。他的新作和代表作重新登上了韓國各大書店的暢銷榜前列。首爾光化門教保文庫開設了介紹其“名字即流派的作家”並彙集其主要作品的專櫃。網絡書店阿拉丁、Yes24等也以“韓國人喜愛的推理小說巨匠”等追悼詞來回顧其作品世界。“多虧有您，學生時代纔不孤獨”、“最悲傷且最令人震驚的反轉是作家的離世”等粉絲的追悼留言也成爲話題。



韓國讀者對一位日本作家的離世反應如此真摯，原因何在？《白夜行》（2000年）、《嫌疑人X的獻身》（2006年）、《解憂雜貨店》（2012年）等作品在韓國被廣泛閱讀主要集中在21世紀初期。那是有着幾代人共享的大型文學暢銷書，書籍處於文化與連接中心的年代。那也是《達•芬奇密碼》、《哈利•波特》、《煉金術士》等引發社會熱潮的小說層出不窮的時代。



東野圭吾正是與村上春樹、奧田英朗等作家一同，處於21世紀00年代席捲韓國書店的日本小說熱潮的中心。據教保文庫統計，他是繼韓國首位諾貝爾文學獎得主韓江之後，2016年至今10年間圖書銷量最高的作家。這意味着，他雖是以剖析人類心理與社會的紮實敘事而聞名的作家，卻也是一位即便不是推理小說愛好者，也曾有所耳聞或讀過其作品的作家。



但如今情況已大不相同。這個時代，想找到一位配得上“名字即流派的作家”、“韓國人喜愛的作家”這類修飾語的作家已愈發困難。一位作家的作品能超越世代，成爲所有人的共同文化體驗，這樣的事情正變得越來越少見。這固然是因爲隨着內容消費的多樣化，單靠一本書成爲話題中心的情況減少，但閱讀取向也已高度細分。



有在社交媒體上口碑發酵的“MZ世代之選”逆勢暢銷書，卻難尋所有世代一同閱讀和享受的書。不僅是書，歌曲、電視劇、視頻也是如此。基於算法的個性化推薦讓趣味選擇變得豐富，但能超越世代和階層進行對話的“共同語言”卻比過去減少了。



在共同的文化體驗尚屬堅固的那個時代的尾聲，東野圭吾曾在那裏。只因他是一位年近七旬、在同大腸癌抗爭期間仍堅持每年創作新作的勤勉作家，人們才未能切實感受到作家年歲的增長和閱讀環境的變化。這則訃告帶來的失落感中，蘊含着另一種懷念。我們猜想，在追思作家的熱潮中，對那個“共讀一本書的年代”的回憶，恐怕也不在少數。

