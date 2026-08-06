三星亮出性能8倍於HBM5的“下一代zHBM”勝負手

人工智能（AI）正從回答問題進化爲實際執行任務的“智能體（Agent）”，能記憶對話語境並進行推演的存儲器半導體的重要性隨之愈發凸顯。圍繞高附加值存儲器市場的角逐全面展開，三星電子推出了一種在人工智能加速器上方堆疊高帶寬存儲器（HBM）的新型存儲器。三星電子於當地時間4日，在美國加利福尼亞州聖克拉拉會議中心開幕的“FMS 2026”上，公開了下一代三維存儲器架構“zHBM”的實體模型（Mock-up）。FMS 2026是全球規模最大的存儲器專業會議，各大存儲器半導體企業均出席了這一盛會。當天三星電子公開的zHBM，採用了在人工智能加速器（xPU）上方堆疊高帶寬存儲器的結構。如果說以往是將高帶寬存儲器堆疊在加速器旁邊，那麼現在則是將其挪到上方，拉近了加速器與存儲器之間的物理距離。這就好比過去是用“橋樑”連接存儲器和運算裝置，如今則將二者整合進了同一棟建築的上下層。隨着物理距離的拉近，存儲器中的數據能夠更快地傳輸至加速器。分析認爲，人工智能推理量越大，存儲器和處理器之間來往的數據量就會急劇增加，這種變化能夠大幅提升性能。三星電子表示，實際應用了zHBM的下一代系統，其數據處理速度比應用了HBM5的系統提升了8倍。能效比提升了3倍，熱阻則降低了一半以下。另外，三星電子和SK海力士都在發力利用閃存的技術。三星電子當天還一同公開了由最新V-NAND八層堆疊而成的“zNAND-O”實體模型。此前，SK海力士已與閃迪（SanDisk）共同公佈了下一代存儲技術高帶寬閃存（HBF）的首個標準。如果說高帶寬存儲器是將動態隨機存儲器垂直堆疊，那麼高帶寬閃存則是堆疊閃存以將性能最大化。閃存在結構上能夠存儲更多數據，且屬於非易失性存儲器，無需施加額外電流來維持數據，因此功耗更低。業界預測，基於這兩家企業的技術研發，韓國在存儲器半導體市場上的領先地位至少將保持到2031年。法國市場調查機構Yole集團的分析師勞喬瑟芬當天在同一活動中表明瞭上述展望，並提到其依據是韓國政府制定了5年內將晶圓產量翻一番的計劃，以及三星電子和SK海力士的積極投資。不過她也指出，在快速變化的人工智能開發環境下，存儲器生產商的新品開發週期已從過去的18個月大幅縮短至12個月，這可能成爲負擔。這意味着開發速度就是競爭力，唯有敏捷應對市場環境的企業才能生存。崔智媛記者 jwchoi@donga.com