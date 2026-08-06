針對兒童等社會弱勢羣體的“七大犯罪”，必須由公訴廳檢察官作出判斷

2022年6月，一名患有精神障礙的50多歲男子身亡後被發現全身佈滿淤青。警方對死者親哥哥是否涉嫌傷害致死進行了爲期一年的調查。但鑑於受害者親哥哥作證稱“（死者）平時也有自殘行爲”，法院於2023年7月作出不起訴決定，認定其無嫌疑。但檢方認爲，依據屍檢記錄，無法排除他殺的可能性，因此要求警方補充調查。10個月後，警方仍通知檢方相同的調查結果，檢方於2024年5月請求“提供調查記錄”，隨後再次要求補充調查。最終，案件發生兩年後，警方調查才從原點重新開始。警方重新調查後，掌握了居民“聽到哥哥打弟弟的聲音”的證詞，並根據在家中額外發現的血跡等證據，將親哥哥以涉嫌傷害致死罪拘留並移送審判。隨着新的刑事訴訟法於10月2日實施，像這樣以殘疾人、兒童等社會弱勢羣體爲受害人的案件，在警方調查結束後，全部將移交給公訴廳檢察官。收到偵查機關不予起訴決定的被害人，只有在3個月內提出異議申請，公訴廳檢察官才能重新審查案件。但對於涉及社會弱勢羣體的“七大犯罪”，則新設了安全機制，要求檢察官在沒有此類程序的情況下無條件審查案件。共同民主黨正在推進後續立法，將關於兒童虐待、虐待殘疾人及老年人、家庭暴力、性暴力、針對兒童青少年的性暴力、跟蹤等“七大犯罪”的偵查機關偵查結果全部移交給公訴廳。之所以將此類部分犯罪全部移送起訴，其目的在於保護即使暴露於犯罪侵害之中也無法自行求救的社會弱勢羣體。刑訴法修正案中還包含一項條款，規定“對於全案移送的七大犯罪受害者一方申請面談的，應儘可能聽取其意見”。不過，也有人指出，爲了符合立法宗旨，應進一步擴大社會弱勢羣體的範圍。例如，因涉嫌違反《防止跟蹤騷擾處罰法》而被警方決定不予移送的案件，即使受害人未提出異議，也會被移送至公訴廳，由檢察官再作出一次判斷。但是，對於因家庭暴力案件而對嫌疑人適用毆打或傷害嫌疑的案件，如果警方不予移送，只有受害人提出異議申請，公訴機關檢察官才能審查該案件。根據現行法律，戀愛關係暴力受害者無法獲得國選辯護人援助，只能自行承擔法律費用聘請律師，才能避免遭受冤屈，這也存在一定的侷限性。因此，有觀點提出，有必要通過立法具體明確，應以最終適用的罪名爲依據確定移送案件對象，還是以受害者爲依據確定對象。殘疾人權利法中心代表金藝媛律師指出：“如果警方從一開始就不認定爲虐待殘疾人或虐待老人，而是適用單純毆打、詐騙、挪用公款等嫌疑，則不屬於移送起訴對象。”一名長期代理受害者法律事務的律師也表示：“有必要將標準制定得更加明確，以免出現‘哪些案件屬於全案移送’的爭議。”他還說：“有必要討論擴大全案移送的範圍，或者將所有案件都全案移送，是否纔是保護受害者的對策。”高道藝記者、孫俊英記者 yea@donga.com、hand@donga.com