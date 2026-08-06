李在明：“發生政變陸軍士官學校也不承擔責任……軍校應儘快合併”

李在明總統5日表示：“發動政變多達三次的核心人物都是陸軍士官學校出身，但一次也沒有追究其責任。”他還說：“把國家割裂後，也不承擔任何責任，哪裏有這種情況？”他正面批評陸軍士官學校是12·3緊急戒嚴等軍事政變的核心勢力，並出面推動設立整合陸海空軍軍官學校的“國軍士官學校”。李在明當天在國防部等外交安保部門的工作報告中表示：“要迅速而有力地儘快行動。”李在明強調：“韓國已實現民主化、成爲先進國家，誰能想到陸軍將領們會贊同參與，發動軍事親衛政變呢？”他還說：“今後必須從結構上絕對防止這種事情發生。”這是李在明就任總統後首次公開公開批評陸軍士官學校。7月16日，政府與執政黨公佈了將陸海空軍軍官學校合併爲四年制國軍軍官學校的軍官學校整合基本計劃，計劃在大田紫雲臺設立該校，但軍內外對此仍持續存在反對聲音。李在明就美軍歸還駐韓基地一事指出：“似乎太晚了。”他批評稱：“以各種理由拒不移交，這真的不是問題嗎？”韓國國防部長安圭柏說，“美軍方面有消極參與對話的態度”。李在明對此表示，“所以不能先交付（京畿平澤美軍基地）啊”。分析認爲，相關發言指的是雖然美軍已遷往平澤漢弗萊營，但仍存在美軍未歸還基地的情況。李在明當天表示，“自主國防是韓國最崇高的目標。如果不能自保，就是不合格。軍隊指揮權作爲主權一部分，當然也必須自行行使”，再次表明了儘快收回戰時作戰指揮權的意願。申圭鎭 newjin@donga.com