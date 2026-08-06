美國政府建議禁止從中國進口數據中心零部件

路透社4日報道稱，美國特朗普政府正在推動一項方案，以阻止進口用於數據中心的中國零部件。分析認爲，此舉旨在從竊聽、黑客攻擊等國家安全角度出發，加強了對中國的制裁。據路透社當天引述的消息人士稱，美國聯邦通信委員會正在起草一項法案，擬禁止進口中國製造的新型光收發器。光收發器是一種能夠通過光纖電纜高速傳輸數據的設備。聯邦通信委員會的法案旨在防止中國企業從美國數據中心竊取數據，或植入惡意軟件干擾服務。消息人士稱，特朗普政府期待該法案能在年內實施，但在最終公佈之前，該法案可能會被修改甚至撤回。美國衆議院美中戰略競爭特別委員會當天表示，在美國通信公司的網絡中發現了疑似連接到在美國境內被禁止營業的中國國有通信公司的設備。根據委員會公佈的報告，在連接美國通信公司的系統和數據中心等過程中存在安全漏洞。報告指出，被指爲中國代表性黑客組織的“鹽颱風”之所以能在兩年前入侵美國通信運營商，很可能是利用了這一漏洞。當時，“鹽颱風”黑客入侵了美國電話電報公司（AT&T）、威瑞森等8家以上運營商，獲取了美國高級官員的通信記錄。路透社還報道稱，特朗普政府計劃對多晶硅及相關產品設定最低價格並徵收關稅。多晶硅是半導體和太陽能設備的核心材料，中國企業佔據了90%以上的市場份額。特朗普政府7月28日禁止進口中國製造的人形機器人和電力逆變器。也有分析認爲，美國以國家安全和保護本國產業爲由，接連限制進口中國產品，這一舉措可能成爲美國的迴旋鏢。例如，路透社分析稱，如果禁止進口中國製造的光收發器，像亞馬遜網絡服務這樣的美國雲服務公司的成本可能會提高。中國駐美大使館當天表示，“敦促其停止抹黑中國企業並以制裁進行威脅的行爲”，並稱“將採取一切必要措施作出迴應”。北京=常駐記者金哲中、紐約=常駐記者郭道英 tnf@donga.com、now@donga.com