李剛仁身披馬德里競技戰袍 有望9日在首爾對陣曼城上演首秀

“Apua Atleti（馬德里競技加油）！”“射門小將”李剛仁（25歲）表達了加盟西班牙馬德里競技俱樂部之後，即將迎來新起點的期待與抱負。馬德里競技5日在俱樂部官網等平臺公開了對李剛仁的採訪視頻。10歲前往西班牙“留學踢球”的李剛仁用西班牙語說道：“能夠加入如此優秀的俱樂部，我真的非常高興和幸福。我想盡快見到新隊友、主教練以及教練組所有成員。也想盡快見到被認爲是世界最佳的球迷們。”李剛仁身披馬德里競技球衣的首場比賽，很可能並非在西班牙某座城市，而是在首爾上演。這是因爲馬德里競技將於9日20時在首爾世界盃體育場與英格蘭曼徹斯特城進行一場季前友誼賽。上賽季西班牙足球甲級聯賽第4名球隊馬德里競技，是在上月25日正式宣佈引進李剛仁的。此後李剛仁原計劃前往西班牙，但“未服兵役”的身份成了問題。李剛仁在2023年杭州亞運會上摘得金牌，成爲兵役特例對象。但由於行政程序尚未結束，他若要離開韓國，必須得到兵務廳的批准。李剛仁表示：“很想盡快與球隊會合，但因文件處理出現了一些問題，感到很遺憾。我一直以來都保持着最佳的身體狀態，以便能立即融入球隊。”在馬德里競技公開的視頻中，還出現了李剛仁身着俱樂部訓練服，在韓國K聯賽FC首爾足球俱樂部訓練場——京畿道九里市GS冠軍公園訓練的畫面。李剛仁強調：“無論是作爲球員還是作爲一個人，我的求勝欲都很強。對我而言，最重要的是無論何時何地都能幫助到球隊。我一定要實現整個團隊的目標。”馬德里競技是一支曾11次奪得西甲聯賽冠軍、10次奪得西班牙國王杯冠軍的豪門球隊。不過，該隊在歐足聯（UEFA）冠軍聯賽中僅獲得過3次亞軍，至今未能奪冠。李剛仁在效力法國巴黎聖日耳曼期間經歷了歐冠兩連冠之後，將重返西班牙賽場。李剛仁2019年代表巴倫西亞上演西甲首秀，2021年轉會至皇家馬略卡，又征戰了兩個賽季。李剛仁說道：“（對陣馬德里競技時）踢客場比賽的壓迫感非常強烈。不僅對方球員難對付，球迷的助威聲也很猛烈，比賽總是很艱難。現在能成爲這支球隊的一員，我非常期待。韓國有不少這支球隊的球迷，但我想今後會更多。”趙英宇記者 jero@donga.com