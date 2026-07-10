緊急戒嚴583天后，大法院判決尹錫悅“內亂審判”首案有罪

在高級公職人員犯罪調查處就12·3緊急戒嚴發佈逮捕令後，因涉嫌動員總統警衛處妨礙執行逮捕令而被移交法院審判的前總統尹錫悅，9日被大法院（最高法院）判處有期徒刑7年。在宣佈緊急戒嚴583天之後，司法機關首次對尹錫悅作出確定判決。大法院第三庭（主審：李叔妍大法官）在尹錫悅涉嫌妨礙執行特殊公務等上訴審中裁定，“原審判決沒有誤解法理的錯誤”，維持了判處尹錫悅7年有期徒刑的原審判決。這是尹錫悅正在接受的8個刑事審判中，大法院首次作出結論。法庭就尹錫悅方面主張公調處調查違法一事表示，“不存在問題”。法庭還提到憲法第84條“總統除了內亂、外患罪之外，在職期間不接受刑事審判”相關規定，並斬釘截鐵地表示：“即使在職期間禁止刑事追訴，也不能視作全面禁止調查。”法庭得出結論稱：“尹錫悅的內亂罪也是對濫用職權調查過程中認知到的相關犯罪，公調處對此擁有調查權。”對於尹錫悅方面“公調處執行拘捕令是違法的”主張，法庭也沒有接受。法庭表示：“警衛處長沒有具體提出拒絕執行拘捕令的理由，其‘會損害國家重大利益’的擔心也得不到認可，因此執行拘捕令是合法的。”法庭因此認爲，動員警衛處妨礙執行逮捕令等尹錫悅所涉嫌疑全部被判有罪的二審沒有問題。尹錫悅方面在宣判後表示：“大法院沒有好好審理的部分很多，對此深表遺憾。正在討論裁決訴願。”當天，大法院對尹錫悅的宣判，作爲該院小法庭宣判，進行了有史以來首次現場直播。呂根鎬記者、宋慧美記者 yeoroot@donga.com、1am@donga.com