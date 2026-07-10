李在明：“韓國將與‘稀土富國’蒙古國攜手合作”

韓國總統李在明當地時間9日對蒙古國進行國事訪問，與蒙古總統烏赫納·呼日勒蘇赫舉行首腦會談，決定加強稀土等核心礦物領域的合作。這是自2011年李明博總統對蒙古國進行國事訪問以來，韓國總統時隔15年再次對蒙古國進行國事訪問。李在明當天在蒙古烏蘭巴托政府大樓與呼日勒蘇赫進行首腦會談後，通過聯合宣言決定實現核心礦物供應網的多元化。蒙古國不僅用於機器人、電動車等尖端產業的核心原料釹等稀土的儲量居全世界第二位，還擁有大量用於製造合金鐵及特殊鋼的鉬等多種稀有金屬。李在明在接受蒙古國國營通訊社採訪時強調：“讓我們構建一個參與核心礦物供應網所有商業階段的模式。如果擁有優秀的礦物資源和發展潛力的蒙古國和具備礦業勘探、技術開發、產業革新能力的大韓民國能夠合作，那麼將成爲供應網的核心夥伴。”兩國爲了開啓韓蒙關係的黃金時代，決定進一步深化戰略伙伴關係。兩國決定到2030年實現10億美元（約1.5084萬億韓元）的交易規模，並簽署了21項諒解備忘錄，其中包括在蒙古國建立第二國立癌症中心等。預計李在明將通過這次首腦會談，摸索通過和朝鮮維持外交關係的蒙古國，爲與朝鮮恢復對話創造友好條件的方案。李在明對呼日勒蘇赫表示：“我們談到了韓國政府的韓半島和平、合作構想，總統積極認同韓半島和東北亞和平與穩定的重要性。感謝您表示無論何時都支持韓國政府爲韓半島無核化和韓半島和平穩定所做的努力。”烏蘭巴托=尹多彬記者 empty@donga.com