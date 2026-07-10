美加墨世界杯或誕生56年來首位進球上雙射手王

在2026年美加墨世界杯上，全球頂尖射手得分競爭激烈，能否産生56年來首位進球達到兩位數的金靴獎得主備受關注。曆屆世界杯中，只有3名球員曾以兩位數進球榮膺金靴獎。1954年瑞士世界杯，匈牙利球員柯奇士•桑多爾攻入11球拿下金靴；1958年瑞典世界杯，法國球員朱斯特•方丹以13球排名得分第壹；1970年墨西哥世界杯，德國球員蓋德•穆勒以10球奪得金靴獎。在美加墨世界杯參賽球員中，最接近兩位數進球的是截至9日以8球領跑得分榜的“足球之神”裏奧•梅西。自6月17日對陣阿爾及利亞的小組賽首戰上演帽子戲法開啓征程起，梅西到8日與埃及的16強賽爲止，連續5場比賽均有進球。梅西若能在12日上午10時開賽的與瑞士隊的四分之壹決賽中攻入至少2球，就將成爲自穆勒之後56年來首位單屆世界杯進球上雙的球員。如果梅西在剩余比賽再添5球，他將與方丹並列單屆世界杯最多進球紀錄第壹。美加墨世界杯是梅西參加的第六屆世界杯。梅西曾隨阿根廷隊奪得2022年卡塔爾世界杯冠軍和2014年巴西世界杯亞軍，並兩次獲得金球獎（最佳球員獎）。但他還從未將金靴獎收入囊中。卡塔爾世界杯上他攻入7球，但金靴獎被攻入8球的法國王牌基利安•姆巴佩拿走。志在衛冕美加墨世界杯金靴獎的姆巴佩攻入7球，緊隨梅西位列得分榜第二。姆巴佩與挪威“怪物射手”埃爾林•哈蘭德（第三）進球數相同，但憑借更多助攻（姆巴佩2次，哈蘭德0次）占據更高位次。國際足聯在排列世界杯得分位次時，若進球數相同，便比較經國際足聯技術研究小組認定的助攻數。如果進球和助攻均相同，則出場時間更少的球員排名更高。姆巴佩領銜的法國隊將于10日清晨5時與摩洛哥隊進行四分之壹決賽。哈蘭德所在的挪威隊將于12日清晨6時與“足球鼻祖”英格蘭隊展開八強對決。由于法國隊和挪威隊比阿根廷隊先進行四分之壹決賽，壹旦姆巴佩和哈蘭德上演帽子戲法，就能先于梅西達成兩位數進球。金培中 wanted@donga.com