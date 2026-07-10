李在鎔計劃本月底與黃仁勳舉行會晤，討論投資“光州工廠”等前景

三星電子會長李在鎔正在推動本月底在美國與英偉達首席執行官黃仁勳的會晤。韓國上月底宣佈“大韓民國大飛躍三大超級項目”，預計雙方將討論光州半導體晶圓生產工廠等新推進大規模投資相關的合作方案。據財界9日透露，李在鎔爲了本月底在美國硅谷與黃仁勳見面，正在協調日程。如果李在鎔和黃仁勳正式會晤成功，將是去年10月以亞太經合組織領導人非正式會議爲契機舉行的“炸雞啤酒會”後，時隔9個月再次舉行會晤。當時李在鎔和黃仁勳與現代汽車集團會長鄭義宣在首爾江南區“鐵哥們炸雞”店鞏固了“鐵哥們”同盟。特別是，此次會面是在6月29日三星、SK與政府一起宣佈“大韓民國大飛躍三大超級項目”之後推進的，因此備受關注。因爲，在800萬億韓元規模的光州晶圓生產工廠和全國構築1000萬億韓元以上的人工智能數據中心方面，與英偉達的協同效應是決定成敗的關鍵。韓國半導體業界要想成功穩定包括今後建設的光州晶圓生產工廠和京畿道龍仁半導體集羣，就必須增加向英偉達供貨的比重。人工智能數據中心爲了構築服務器，也要確保英偉達的人工智能芯片。目前，由於供應困難，科技大企們都在排着隊訂購英偉達的人工智能加速器。以去年10月李在明總統和黃仁勳的會晤爲契機，韓國企業取得了確保26萬張英偉達人工智能芯片的成果。三星電子和英偉達日益緊密的合作伙伴關係也是主要看點。兩家公司超越存儲器半導體（三星電子）和圖像處理裝置（英偉達）的合作，在代工（半導體委託生產）方面也加強合作。三星電子受委託生產英偉達的語言處理器Groq3。三星電子還在5月底在世界上首次向英偉達等顧客公司供應了第七代高帶寬存儲器HBM4E樣品，因此有人期待，在產品檢驗和最終批量生產之前，合作將加快速度。朴賢益記者、李珉娥記者 beepark@donga.com、omg@donga.com