

太空探索技術公司（SpaceX）的上市絕非普通的企業公開募股。投資者們爲之狂熱，稱“賭的不是股票，而是埃隆•馬斯克的願景”。目睹圍繞太空探索技術公司的“粉絲圈”，腦海中自然會盤旋壹個疑問：壹家民營企業，究竟如何能在曾被視爲國家專屬領域的航天産業中立足？



多數人將這家另類航天企業太空探索技術公司的成功背景，歸結爲埃隆•馬斯克的天才。幼年因自閉症譜系障礙經曆校園生活困難、曾熟讀《銀河系漫遊指南》的怪才企業家馬斯克，顯然非同尋常。從南非經加拿大輾轉在美國立足的他，改寫了電動汽車的範式，談起僅存于想象中的火星移民，並又將之拉入現實的疆域。



然而，僅靠馬斯克的天才，無法解釋今日的太空探索技術公司。2002年，馬斯克投入出售貝寶所得約1億美元個人資金創辦的這家公司，在2006年3月、2007年3月和2008年8月連續三次發射失敗，被逼至破産邊緣。馬斯克雖靠向友人借錢勉力支撐，但若第四次發射再告失敗，便已是壹推即倒的懸崖盡頭。



可第四次發射卻如命運般走向成功，緊接著又贏得美國國家航空航天局（NASA）的大型合同，奇迹般地起死回生。難道太空探索技術公司只是偶然走運？並非如此。其背後，有長年忍受虧損的風險投資與投資者，有扶持民營企業的政府，還有將失敗視作經驗而非終點的社會文化。例如，彼得•蒂爾的創始人基金（Founders Fund）在太空探索技術公司三連敗瀕臨破産之際大膽注資，此後又追加投資。美國國家航空航天局同樣相信初創企業太空探索技術公司的潛力，簽下超級合同。美國那種將失敗接納爲資産並加以鼓勵的文化也不可或缺。2017年，太空探索技術公司官方YouTube頻道上傳了壹支題爲《如何不讓軌道火箭助推器著陸》（How Not to Land an Orbital Rocket Booster）的視頻，集結了早期可重複使用火箭著陸失敗的畫面。對火箭失去重心爆炸或粉身碎骨的失敗場景毫不遮掩、以幽默手法剪輯而成的這支視頻，令人們爲之狂熱，並對無數失敗方能鑄就成功這壹道理産生共鳴。



創新是低效的。須經曆無數次失敗，不斷調轉方向，忍耐遠比預期更長的時間，方才能結出果實。將太空探索技術公司推向太空的，不僅是推力，更是熬過失敗的時間，以及願意爲那段時間投資的創新生態系統。



近來，韓國同樣將航天産業、生物、量子等稱爲未來增長動力，政府層面正在推進“K-登月”等項目。然而，創新不會因宣言而造就，也不會因擴大稅制優惠和增加研發預算而誕生。



我們羨慕太空探索技術公司的火箭、可重複使用技術以及馬斯克的天才。但真正該羨慕的，並非火箭。如果是我們，能在三次失敗之後，還容許第四次發射嗎？如果韓國果真夢想成爲“新壹代太空探索技術公司”，就必須能夠回答這個問題。

