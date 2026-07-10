韓國食品飲料價格繼瑞士之後位居世界第二… 要減輕一頓飯的負擔

據調查，反映實際購買力的韓國食品飲料物價居世界第二位。經濟合作與發展組織的購買力評價標準2024年物價統計結果顯示，韓國的食品及非主流飲料價格指數爲146，在38個成員國中僅次於瑞士（147），位居第二。韓國國民支付的飯桌費用連續3年停留在經合組織成員國最高水平。與其他國家相比，韓國的物價結構是畸形的。整體物價雖然低於經合組織的平均水平，但唯獨吃穿等基本生活所需品種卻異常高。上個月，蔥（37.1%）、大米（11.7%）、雞蛋（10.3%）等平民餐桌上的必需食材價格與一年前相比大幅上漲，人們紛紛表示害怕上街買菜。韓國的食品物價之所以特別高，是因爲複雜的結構性問題交織在一起。首先，糧食自給率本身就非常低。截至2024年，韓國糧食自給率僅爲47.9%，除大米外，小麥、玉米等主要穀物實際上全部依賴進口。由於食品基礎薄弱，對高匯率和國際原材料價格上漲等外部衝擊只能束手無策。肚臍大於肚子（附加成本超過主體成本）的落後流通結構也助長了食品物價的負擔。以2024年爲基準，流通費用在農產品購買價格中所佔的比率達到49.2%，洋蔥等部分品種的流通費用超過70%。韓國銀行指出，零散的務農規模導致的生產效率低下、水果等農產品的限制性進口開放、高費用流通結構等，是食品高物價的核心原因。再加上一些企業以提高原材料價格等爲藉口，過度提高價格或哄擡價格，也擡高了飯桌物價。李在明總統在上個月的首席祕書·助理會議上強調：“現在最緊迫的課題，首先是物價，第二也是物價。”政府認爲部分食品企業的串通行爲也是擾亂平民經濟的犯罪，因此正採取零容忍原則進行應對。但是僅靠威脅或恐嚇難以控制食品物價。有必要制定提高農業生產效率、消除流通網泡沫等結構性解決方法。無論如何也要減輕在家做一頓飯吃的負擔。