爲守護未來世代亟需國家層面統籌推進公共衛生與行政系統建設

國會氣候環境討論會近日從兒童生存視角探討氣候危機應對方案。公共衛生與環境領域專家強調，需超越單純防治環境汙染的層面，通過國家層面系統性努力全面保障兒童生存與受保護權。國際救助機構“好鄰居”17日表示，本月13日在首爾汝矣島國會舉行的“2025氣候環境聯合論壇”期間，來自公共衛生、政策等各領域專家圍繞兒童權利視角下的氣候環境標准展開研討。韓國保健社會研究院保健醫療政策研究室室長副理蔡秀美（音）聚焦氣候危機對未來世代心理健康的影響。她指出，雖然全社會積極討論“氣候焦慮”有助于推動氣候應對行動，但從公共衛生學角度看可能對未來世代心理健康産生負面影響。蔡副室長表示：“氣候與健康存在高度複雜性關聯，政府需系統預測和評估氣候危機導致的未來健康損害。”育兒政策研究所全生命周期照護研究團隊首席研究員崔允貞強調，未來世代成長于數字友好型環境，必須重視其認知技術使用所産生的碳排放量。韓國青年氣候行動組織活動家崔仁貞則從青年視角出發，強調需建立以兒童權利與心聲爲核心的“兒童中心氣候正義”體系，並完善制度保障。與會者同時指出，應制定關注結構性弱勢群體特性的氣候政策。低收入群體、居住弱勢群體、殘障及移民背景兒童對氣候變化更爲敏感，災後恢複能力較弱，單壹標准難以提供充分保護。氣候環境部氣候適應課課長朴正澈表示：“構建法律根基是保護未來世代的首要步驟。《碳中和基本法》雖已實施，但未明確定義未來世代兒童與氣候弱勢群體的具體範疇。”氣候環境部今年已針對8400余名氣候危機弱勢兒童開展現狀調查，並據此推進安裝高效冷暖設備等設施支援工作。朴課長透露：“國會已收到多份包含弱勢群體明確定義的《碳中和基本法》修訂提案。若相關法案獲得通過，將爲弱勢兒童提供更全面的制度保障。”全彩恩記者 chan2@donga.com