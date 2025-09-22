黑客網站公開李在明夫婦與尹錫悅夫婦電話號碼及郵箱密碼

經確認，韓國總統李在明與前總統尹錫悅的手機號碼等個人信息在全球黑客共享黑客信息的某網站上被公開。除李在明實際使用的電子郵箱外，疑似其密碼的12位字符與數字組合也遭泄露。有輿論擔憂，屬於國家核心機密的現任及前任總統個人信息遭泄露，表明黑客行為已對國家安保構成威脅。21日，東亞日報采訪團隊對某黑客信息共享網站進行分析後發現，今年7月13日與20日分別出現了包含尹錫悅前總統夫婦與李在明總統夫婦手機號碼、家庭住址等個人信息的帖子。經核實信息真偽，李在明曾使用的手機號碼、電子郵箱地址及金惠景女士的電子郵箱地址均與帖子信息完全壹致。尹錫悅前總統夫婦的手機號碼與家庭住址也確認為真實信息。此外，李在明總統與尹錫悅前總統的手機機型、通信運營商信息乃至父母姓名均被公開。使用“Leasian”化名的該黑客在涉及尹錫悅前總統夫婦個人信息的帖子中留下了英文留言“假總統（Fake President）”。在李在明總統夫婦的帖子中也用英文寫道“妳的個人信息也遭泄露（You got doxxed）”。該黑客還公開了韓國兩家網絡媒體的域名信息及所屬職員個人信息，以及擁有160萬訂閱者的軍人出身YouTube博主“Woowakgood（本名吳英澤）”的個人郵箱和疑似密碼的數字組合。該網站去年6月曾公開因大田善醫院黑客事件遭泄露的法院、檢察廳、警察廳職員40余人以及三星集團、現代集團員工60余人的個人信息。當時警方雖宣布啟動內部調查，但時隔壹年有余，該網站信息仍未刪除且持續公開。曾宣布啟動內部調查的警方相關人士表示：“將確認調查進展情況。”朱賢宇記者、田珠英記者 woojoo@donga.com、aimhigh@donga.com