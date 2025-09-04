老年最大的困難是“孤獨”



“富足的晚年需要什麼?”對於這一提問，人們經常會回答金錢、健康和幸福。金錢和健康誰都容易理解，但幸福則略有主觀性。因此會被“社會關係”“生活的意義”等所代替。那是一種不被孤立、能夠確認自己還活着的狀態。



退休前後，中年人最容易忽視的就是社會關係。越是把職場生活當作人生全部的人越是危險。無數有經驗者的說法是，“無業過勞死”只是暫時的，半年一過，通過職場建立的人際關係大多會中斷。孤獨會降臨生活。



當下的世界是各自爲生的的孤獨社會。也許正因如此，人們經常聽到這樣的勸告：“年齡大了，反正會變得孤獨，因此要培養“孤獨力”。



爲什麼會變成如此孤獨的社會呢？專家們指出，原因有單人家庭的增加、兩極化、貧困、高齡化等。在韓國，每3個家庭中就有1個（36.1%）是獨自生活，其中35.5%是高齡。預計到2040年，每10名高齡者中有4人將獨自生活。老年獨居容易造成社會孤立，經常提到的孤獨死危險也會增大。



每個人活着都會感到孤獨。問題是以此爲契機，很容易陷入孤立的泥潭。如果因退休、死亡、事業失敗等感到憂鬱和疏遠時，沒有可以敞開心扉說話或依靠的人，就會處於孤立狀態。統計廳每年公佈的社會孤立度調查結果顯示，每10名國民中就有3人回答“身體和精神危機沒有任何地方可以得到幫助”（2023年）。從各年齡段來看，該回答從20多歲的24.5%增加到60歲以上的40.7%，與年齡成正比。如果對60歲以上的人進行細分調查，就會得出更明確的結果。



國外對孤獨的警惕已經很高。美國哈佛大學醫學院教授傑里米·諾貝爾在著作《擺脫孤獨的計劃》中說，孤獨就像每天抽15支菸一樣，對健康有害。孤獨帶來的壓力會削弱免疫系統，促進炎症，進而引發心血管疾病、癌症、癡呆、糖尿病等。精神上孤獨也會降低自尊，放縱自己，阻礙社會交往，失去安全網。諾貝爾提出的解決方案是“與他人的連接和紐帶”。英國從2018年起將孤獨規定爲社會疾病，醫生開始給患者提供代替藥物、與人一起的各種活動的“社會處方”。有不少報告稱，恢復與人們的直接交流後，沒有生機的老人重新找到了生活的活力。



不久前見到的70多歲律師的話讓我記憶猶新。他說：“韓國老年人最大的問題是孤獨。非常貧窮的人由國家照顧，非常富裕的人自己看着辦就可以了，但中間層在沒有對策的情況下被拋棄了。”



照顧孤獨的福利之手只伸向基礎生活保障對象，這是不可避免的。那麼，中間段的老年只要通過自己的力量努力擺脫社會孤立就可以了。在健康允許的情況下，要多行動，多見面，與周圍保持良好的關係，通過輕鬆的工作或志願活動尋找生活的意義。



在國政企劃委員會8月13日提出的新政府國家藍圖中，“共同幸福的大韓民國”引人注目。有消息稱，執政黨內部正在準備增加“國民總幸福”的法案。期待在個人努力的同時，國家也能構建更多的積極支援老年活動的系統。

