“另壹種國家代表”們奔跑在秋天裏. October. 28, 2024 09:52. by 京畿河南=金正勛記者 hun@donga.com. 由國家報勛部和東亞日報共同主辦的“2024 Respect Run”26日在京畿道河南市彌撒警政公園和附近道路上舉行。包括制服工作人員在內共5175人參加。 該大會是報勛部正在進行的“另壹種國家代表”活動的壹環。報勛部從2022年開始以向軍人、警察、海洋警察、消防官、教導官等制服工作人員傳達感謝之情為宗旨，進行了“另壹種國家代表”活動。因為他們的制服上戴著太極徽章，為國民獻身的模樣與國家代表選手非常相似。 本次大賽分為10公裏和5公裏部門舉行。在10公裏男子組比賽中，釜山東萊消防署119救助隊所屬的消防校甘鎮圭（31歲•人名音譯下同）以33分25秒的成績獲得了第壹名。甘消防校說：“為了管理體力，經常參加跑步比賽，能在制服工作人員參加的大賽中奪冠，感到非常榮幸。” 在5公裏男子組比賽中，預備役少校金泰權（49歲）以16分46秒的成績率先到達終點。金某說：“希望通過這樣的大會，營造比制服工作人員更受尊敬的社會氛圍。” 在10公裏女子組比賽中，育有3個子女的“職場媽媽”尹貞河（41歲）以41分59秒的成績獲得了第壹名。在5公裏女子組比賽中，保育教師池允兒（37歲）以20分21秒的成績獲得冠軍。此次大賽的部分收益將捐贈給“所有人的報勛夢”。所有人的報勛夢是報勛部等建立的捐贈平臺。該平臺是為了支援獨立運動家、參戰有功者、犧牲軍人及警察、消防公務員等及其遺屬而設立的。

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