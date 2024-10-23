壹碗熱乎乎的湯飯. October. 23, 2024 08:36. by 鄭德賢=大眾文化評論家 . “大韓民國主權屬於國民，所有的權力都來自國民。國家即國民！”梁宇碩導演的電影《辯護人》以上述經典臺詞廣為人知。這是為了拯救因國家暴力而面臨犧牲危機的青年，在法庭上為他辯護的宋宇碩（宋康昊飾）律師的壹席話。雖然是留在電影史上的經典場面，但對我來說這部電影另有名場面。那是宋宇碩律師準備司法考試時經常去的湯飯店大嬸崔順愛（金英愛飾）的軼事。因為太累了，想要放棄，宋宇碩把書都賣了，來到了那家店，為了還拖欠的賒賬費，摸了摸口袋裏的紙幣，結果逃跑了。於是，他重新買回了已經賣給二手書店的書籍，考試合格後成為了壹名律師。 為了還債，又來到了湯飯店。宋宇碩說自己就是當時吃完飯逃跑的家夥，想遞給大嬸裝有賒賬費用的厚厚的信封，崔順愛挽留道。“自古以來舊賬不是用錢，而是用往來來償還的。讓妳常來的意思。知道沒？哎喲，心情真棒。今天這頓也免了。”那句話裏流露著真心。與其責怪欠債逃跑的人，不如為吃自己做的飯後成功的人感到高興。被感服的宋宇碩緊緊抱住大嬸，崔順愛就像媽媽壹樣拍著他的後背說。“好好吃飯就行了。那算什麽，到現在還放在心上。” 這壹碗湯飯的價值有多少呢？那不是用價格可以衡量的，其中蘊含著心靈價值。獲得奢華待遇後毫無感恩之心活著的人何其多。不忘那小小的湯飯的身世，以及不是用金錢而是用心靈來換算的心。在當今時代，更是令人懷念。

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