“動搖66萬億韓元規模方便面市場的女性”， WSJ集中報道兒媳婦的“火雞面神話”. January. 09, 2024 08:05. by 金寶拉記者 purple@donga.com. 三養方圓集團（前三養食品集團）副會長金廷修作為成功讓“火雞面”在世界範圍內掀起熱潮的主角，在海外備受矚目。 美國《華爾街日報》（WSJ）6日（當地時間）集中報道了金副會長是“動搖500億美元（約66萬億韓元）方便面市場的女性”。 WSJ表示：“世界方便面市場比5年前擴大了52%，去年增長到了約500億美元的規模”，“火雞面在美國沃爾瑪的高端方便面中也是銷量十分優秀的產品。” 據WSJ透露，金副會長是火雞面成功的中心。2010年春天，她和女兒壹起在首爾市中心散步，從壹家以刺激性味道聞名的炒飯店回來後，對“極辣”方便面有了信心。金副會長立即跑向超市，買了3份辣醬和調味料，送到研究所和營銷組，之後她親自在家開始了研究。投入1200只雞和2噸醬汁，經過幾個月的努力，終於找到了最佳味道。 金副會長是前三養食品創始人、已故前名譽會長全仲潤的兒媳婦。三養食品在外匯危機當時破產後，金副會長1998年進入公司，開始幫助丈夫全仁章（音）前會長。企業經營分析企業CEO Score的代表金京俊對WSJ評價說：“三星、LG、現代等大多數韓國企業都是由男性繼承者領導的，金副會長作為兒媳讓企業起死回生，這是非常罕見的。”

한국어