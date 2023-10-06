拯救人命的黑山島鯨魚的故事. October. 06, 2023 08:58. . 人是動物，是壹種只有動起來才能存活的生物，難道是因為這個原因嗎？壹度沈寂的步行熱潮再次刮起。壹提到散步，首先想到的是濟州偶來小道或登山，但是島上也有很多適合散步的路。社團法人島嶼研究所建立“百島百路”（100seom.com）網站，將分散在全國每個島嶼的道路中的100條代表性島路連成壹體，免費提供相關信息。因為政府部門和地方自治團體對用國民稅金修建的道路置之不理，令人惋惜。在島上可以壹直看著大海行走，也可以品嘗到島上的土俗食物。 黑山島有百島百路中的第38條路線“七樂山路”。在紅島觀光路上暫時光顧的人絕對不會知道這條路。從素沙裏到上羅山城的7.1公裏的七樂山路並不陡峭，而是平坦的山脊。在這條路上，還能聽到島上生活的寶物般的故事。 提起黑山島，人們首先想到的是洪魚（鰩魚），但過去黑山島也曾是鯨魚之島。日俄戰爭後，日本帝國主義掌握韓半島海域捕鯨的壟斷權後，40多年來在韓國海域捕獲了1萬頭以上的大型鯨魚，在黑山海域捕獲的大型鯨魚多達1446頭。所以黑山島有解體鯨魚的“鯨魚販場”這樣的地名，也有鯨魚公園。在被認為是靈物而不捕鯨的黑山島，鯨魚肉文化也是從那時開始的。 但是，即使黑山島有很多鯨魚肉，也有絕對不吃鯨魚肉的家庭。那就是住在這裏的鹹陽朴氏。據說，這是因為過去家中有人在大海陷入危險時，鯨魚拯救了他們的生命。 某年冬天，朴氏家族的幾口人在黑山島西南海域作業時遭遇了旋風，陷入了危機。大家都趴在船舷上自暴自棄。但是突然以為壹只鯨魚靠近，消失在漁船下面，搖晃的船平靜了下來。以為是陰間，擡頭壹看，發現發生了驚人的事情。曾進入船底的鯨魚在背上托著漁船開始向黑山島方向遊去。鯨魚在能看到素沙裏村的地點放下船，盤旋幾圈後遊回了大海。海浪依然猛烈，漁船似乎要翻過來，鯨魚又返回，將船放在背上遊泳，最後把船放在海邊附近後才消失。 乍聽之下，這是令人難以置信的故事。但是筆者在黑山島見到的朴氏族人和村民們異口同聲地談論了鯨魚的恩德。島上流傳著不少這樣的神秘故事。島嶼擁有了故事情節，而且被其魅力所吸引，人們更加喜歡黑山島。 文化體育觀光部最近將黑山島選定為“K觀光島”之壹，計劃以《茲山魚譜》和鯨魚等為內容，促進島嶼觀光。利用鯨魚和人類共存的這種美麗故事資源，將黑山島打造成鯨魚生態之島如何呢？希望今年秋天能來壹場能夠遇見這些美麗故事和風景的漫步島路旅行。

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