豪邁的征途. July. 29, 2022 07:52. . 上周在法國巴黎乘坐的地鐵突然在協和站停了下來。瞬間，所有車廂的燈全部熄滅，乘客們驚慌失措。在停電還是恐怖襲擊發生?正當人們不安的瞬間，出現了“換車”的廣播。廣播解釋說，前面的車輛冒煙，需要進行檢查。周圍的人說“看來要停電了”，急忙離開了地鐵。同壹時期筆者去過的巴黎壹家餐廳在晚上營業之前也停電了。餐廳老板說，“對不起，今天做不了飯菜”，然後關了門。 隨著酷暑下接連發生大大小小的電氣事故，法國人也切身感受到了能源的重要性。在這種情況下，俄羅斯國營能源企業俄羅斯天然氣工業股份公司從11日開始利用10天時間，把通過德國流向歐洲國家的天然氣減少到總容量的40%，並從27日開始又減少到20%。入侵烏克蘭的俄羅斯在遭到西方制裁後，緊握天然氣進行了反擊。 因此，歐洲對今冬將迎來“俄羅斯之冬”的恐懼正在加大。“俄羅斯之冬”原指侵略俄羅斯的法國拿破侖和納粹德國希特勒實際下臺的俄羅斯“冬”將軍。最近被用作俄羅斯引起的歐洲嚴寒。也就是說，俄羅斯將關閉天然氣管道，讓歐洲今年冬天在嚴寒中刺骨。 危機感高漲的歐盟向成員國提出了“把天然氣消費量減少15%”的超強硬措施。歐洲國家對歐盟提案開始忙碌起來。法國政府向全國所有商店通報說：“啟動空調或暖氣時，壹定要關門營業。”違反該規定的個體戶最多要繳納750歐元（約100萬韓元）的罰款。個體戶之間出現了“如果今年冬天發生停電，在壹定時間段內必須停止營業”的說法。 把家庭收入的10%以上用於能源的“能源貧困層”比重激增到全體家庭的25%，德國地方政府正在為弱勢群體指定共同供暖區域。據悉，超市購買木材和煤炭以應對停電事故的人正在增加。 歐洲國家也知道這樣的對策不是根本性的解決方法。即使再怎麽減少能源消耗也是有限的。快速發展的國家為了長期維護能源安全，從中東、非洲資源大國得到了天然氣或代替天然氣供應的原油的約定。 據悉，18日與阿聯酋達成能源相關協議的法國總統馬克龍要求提供柴油。當時阿聯酋總統外交助理安瓦爾·加加什對記者們說的話非同尋常。“40年來壹直向遠東地區出售石油，在面臨危機的現在，石油正在轉而銷往歐洲。”如果韓國的第五大原油進口國阿聯酋將原來供應給亞洲的石油轉向歐洲國家，國內原油供應就會變得不穩定。 歐洲大國從建立長期紐帶的非洲國家購買各種資源，因此資源供需相對穩定。盡管如此，連總統也出面跑“能源營業”，改變資源大國的銷售網。與這樣的歐洲相比，“資源貧乏國”韓國是多麽迫切地應對能源危機呢？為了不輸給競爭國家的攻擊性能源外交，韓國政府也應該做出努力。

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