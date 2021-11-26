美國釋放石油儲備，沙特、俄羅斯「考慮中斷增產」. November. 26, 2021 07:34. by 文炳基記者 weappon@donga.com. 為了控製急劇上漲的國際油價，以美國政府為主導，韓國、中國、日本、印度、英國等6個國家表示將釋放石油儲備，沙特阿拉伯和俄羅斯等主要產油國隨即開始重新考慮石油增產計劃。釋放儲備石油計劃未能阻遏國際油價漲勢，在這種情況下，人們擔心，產油國的反擊反而會使油價不穩定進一步加劇。 美國《華爾街日報》24日援引消息人士的話報道說：「最大產油國沙特和俄羅斯最近正在考慮中斷原油增產計劃的方案」，「這是為了應對華盛頓和其他國家為降低（原油）價格而釋放石油儲備。」該媒體還說，由沙特主導的石油輸出國組織（歐佩克）和俄羅斯等非歐佩克產油國參與的「歐佩克+」為了重新討論今年年初提出的長期石油增產計劃，將於下周舉行會晤。此前，「歐佩克+」曾就從8月開始每天增產40萬桶達成協議。 受新冠疫情影響，去年石油消費減少，導致國際油價下降，「歐佩克+」采取了大規模減產措施。隨著經濟恢復趨勢，最近國際油價暴漲，因此拜登政府決定23日釋放5000萬桶戰略儲備油，但有評價認為這不足以控製油價。此次決定釋放儲備油的美國等6個國家的釋放規模約為7000萬桶，略高於全世界一天原油消費量的一半。就釋放儲備油問題，專家們擔心，一不小心就會刺激產油國，原油供應反而會進一步減少。

한국어