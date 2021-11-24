黃善宇“以戰代練、以賽代訓”首次參加蛙泳比賽並獲得亞軍. November. 24, 2021 07:25. by 金培中 wanted@donga.com. 職業生涯首次出戰的成績單是“第二名”。 11月23日，“遊泳怪物”黃善宇（18歲•首爾體育高中）在濟州濟州綜合競技場室內遊泳館舉行的濟州漢拿杯全國遊泳大賽男子高中部100米蛙泳比賽中以1分03秒73的成績獲得亞軍。雖然在決賽第1組中率先觸壁，但在第2組中來自全北體育高中的趙顯宰（18歲）遊出1分02秒96的成績，因此黃善宇最終取得了第2名。這一成績與今年5月舉行的國家代表選拔賽上趙成宰（濟州市廳）創造的韓國國家紀錄（59秒65）相差約4秒。 黃善宇的主項是100米、200米自由泳，最近他擴大了項目，進擊200米個人混合泳，而當天是他生涯第一次出戰蛙泳比賽。上月他在全國體育大會男子200米個人混合泳比賽中創下韓國紀錄（1分58秒04），對混合泳産生了濃厚的興趣，爲了鍛煉在蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳的順序上認爲最弱的蛙泳項目，黃善宇決定參加蛙泳項目。這相當于通過實戰進行了訓練。 黃善宇說：“因爲沒有爲蛙泳專門准備什麽，所以沒有把目標放在秒數上。原定目標就是想進入前兩名，實現了目標，心情很好。”他接著說，“看到自己出戰蛙泳的樣子，不由自主地笑起來。遊泳很愉快。” 黃善宇正在調整狀態，目標是下月16日在阿聯酋阿布紮比舉行的短池遊泳世錦賽上取得好成績。他將參加100米、200米自由泳和100米個人混合泳。24日，黃善宇將參加自己的主要項目—200米自由泳比賽。這也是他在高中舞台上的最後一次國內比賽。黃善宇表示，“並不是以此次大賽爲目標進行訓練，我不認爲成績會很好。但因爲是最後一場，我會展現全力以赴的樣子。”

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