韓國首都地區新冠危險度「非常高」，是最高級別. November. 23, 2021 07:22. by 李智雲記者、李智允記者 easy@donga.com,asap@donga.com. 韓國政府發布的評價報告指出，首都地區的新冠疫情達到了最危險的水平。中央防疫對策本部認為，上周（11月14日∼20日）首都圈的新冠流行危險度為「非常高」。即，在1日轉為「分階段恢復日常生活（與新冠共存）後的3周內，首都地區的危險程度達到了最高水平。全國平均危險度也被規定為「高」。僅在兩周前開始「恢復日常生活」時，首都地區還是「中」，全國是「非常低」，相比之下，情況急劇惡化。 在開始「恢復日常生活」之前，60歲以上高齡確診患者占全體確診患者的24.5%，但上周增至35.7%。防疫當局認為，早早接種疫苗的老年群體的預防效果正在減輕。以上周為準，60歲以上高齡層的新冠疫苗加強針接種率僅為7.5%。 當初，韓國政府表示，如果新冠疫情危險度評估結果「非常高」，將考慮發布「緊急計劃」，啟動強有力的防疫措施。疾病管理廳廳長鄭銀敬當天表示：「將討論加強包括實施緊急計劃在內的防疫措施。」為了解決燃眉之急，政府正在討論在允許接種疫苗者等進入設施的「防疫通行證」製度中重新設定有效期的方案。如果該方案成為現實，完成接種加強針的人才能享受防疫通行證優惠。

한국어