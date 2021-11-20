CJ ENM以9200億韓元收購《愛樂之城》制作公司. November. 20, 2021 07:38. by 朴成振記者、田彩恩記者 psjin@donga.com,chan2@donga.com. CJ ENM將收購作爲電影《愛樂之城La La Land》的制作公司而聞名的美國好萊塢內容制作公司Endeavor Content。 CJ ENM于19日上午舉行董事會，決定以7.75億美元（約9200億韓元）收購Endeavor Content公司約80%的股份，確保經營權。這是CJ集團會長李在賢（照片）時隔11年首次在正式場合亮相。之前表示“以4大未來增長引擎爲中心，3年內將投資10萬億韓元”的李會長，半個多月後采取了攻擊性的投資戰略。 Endeavor Content是全球體育、娛樂集團Endeavor集團控股旗下的制作工作室，該工作室以投資、制作電影《愛樂之城》、《請以你的名字呼喚我》等和英國廣播公司（BBC）人氣電視劇《殺死伊芙》、《夜班經理》等有藝術性的電影和廣播內容而聞名于世，在全球18個國家設有據點。 文化信息和媒體業界評價說，CJ ENM通過此次收購，在全球大衆文化中心美國確保了制作基地，不僅擁有企劃和制作力量，還一舉確保了全球文化信息流通網絡。有分析認爲，在各國主要平台、媒體企業之間原創內容制作競爭日趨激烈的情況下，此次收購將加強李會長作爲CJ集團的四大未來增長引擎提出的文化和平台。 實際上，Endeavor Content自2017年成立以來，在HBO、BBC等各國代表性廣播頻道和Netflix等在線視頻服務（OTT）上流通了多種內容，發展迅速。目前即將制作或正在企劃中的全球項目就超過300個。CJ ENM的數字平台Tving即將進軍全球OTT市場，因此今後有望産生強大的叠加效果。CJ ENM代表姜虎成表示：“Endeavor Content的企劃和制作力量與CJ ENM的K-Contents制作經驗相結合，將發揮協同效應。最終目標是成爲涵蓋東西方文化圈的頂級全球主要工作室。” 專家們期待，此次收購還會加強韓國文化信息事業。電影評論家鄭志旭（音）表示：“如果在白人一邊倒的好萊塢多多展示韓國內容物，那麽全球觀衆就有機會接觸豐富多彩的文化。”電影公司火的趙正俊代表預測說：“將對奉俊昊、朴贊郁等在全球市場上出名的著名導演今後的作品活動産生積極影響。”

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