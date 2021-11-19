韓國大學畢業青年雇傭率75.2%，在OECD 37個成員國中列第31位. November. 19, 2021 07:20. by 林賢錫 lhs@donga.com. 據一項調查結果顯示，在經濟合作與發展組織（OECD）37個成員國中，韓國大專以上學曆的青年就業率僅列第31位。因爲即使大學畢業，本人的專業和實際就業的工作崗位不相符的“失配”現象非常嚴重，因此很多年輕人在准備就業時選擇了較長的時間或休息。由于經濟增長緩慢，高學曆工作崗位沒有增加也是個問題。 18日，韓國全國經濟人聯合會下屬的韓國經濟研究院（以下簡稱“韓經研”）對OECD成員國25~34歲初級大學畢業生以上學曆人群的雇傭指標進行了分析。結果顯示，韓國的初級大學畢業以上青年雇傭率爲75.2%，低于OECD平均水平（82.9%）。 韓國高學曆就業率低是因爲就業准備生等非經濟活動人口多。韓國青年大學畢業生中非經濟活動人口的比率爲20.3%，在37個OECD國家中，列意大利（24.9%）、捷克（21.7%）之後，排在第三位。去年，每10名青年大學畢業生非經濟活動人口中，僅有3人回答說准備就業，每10人中就有2人回答“只是休息”。 在就業時間延長的原因方面，專業和實際就業崗位不一致的“失配現象”産生了很大影響。據OECD調查結果顯示，韓國就業人員所學專業和工作崗位不一致的比率達到50.0%，在OECD調查的22個國家中最高。據今年統計廳的調查結果顯示，工作崗位和專業的不匹配率爲52.3%，一半以上的就業者在從事與專業無關的工作。 韓經研雇用政策組長金龍春說：“美國斯坦福大學計算機工學系定員從2008年的141人增加到去年的745人，增加5倍以上，同期，首爾大學計算機工學系的定員人數從55人增加到70人”，“符合産業結構變化的專業增加，但是由于定員限制，大學們無法改善體質。” 從2013年到去年，韓國大學畢業生人數年均增加3.0%，而同期高學曆工作崗位卻只增加了1.3%。韓經研方面分析說：“隨著産業結構變化和景氣停滯等，在今後3年內青年大學畢業生的工作崗位有可能減少34.6萬個。”

한국어