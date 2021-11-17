“送孩子去學校後一回家就把酒拿出來…這樣下去可不行”. November. 17, 2021 07:18. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. 風和日麗的今年5月的一天，養育小學3年級女兒的朴美素（38歲）送孩子上學後，一回家就從廚房拿出了酒和酒杯。時鍾指向上午9點。這段時間她不得不承認自己不是“有知覺的愛酒者”，而是酒精中毒者。于是，朴某來到醫院接受治療。這距離她退休後過上全職主婦的生活整整5年。15日，記者見到了最近在隨筆《醉酒的日子也是有理由的》（班比出版社）中記載了自己的酒精中毒克服記的她。 “人們把一個人在廚房裏一口一口地喝酒的主婦叫做‘廚房酒徒’。在育兒和做家務的過程中，我沒有什麽成就感，于是我走上了廚房酒徒之路。” 朴某在雜志和報社當了10年記者後，爲了專注于育兒，于2016年成爲了全職主婦。從職業特點上看，經常喝酒的她在辭職後也可以用酒來緩解壓力。“可以根據自己開始喝酒的時間來判斷自己對酒精的依賴度有多嚴重。我剛開始只在夜宵的時候喝點酒，之後是晚上的下飯酒，中午酒，最後早上也開始喝酒。” 她指出，一度在社會上生活，後來成爲專職主婦的經曆中斷的女性更容易受到酒精中毒的誘惑。因爲媒體上描述的所謂“有能力的女性”總是被刻畫成壓過男性職員一頭的“酒徒”，所以漸漸的能喝酒被說成了一種美德。她說：“我也是在這樣的環境下度過了職場生活，如果女性在酒桌上拒絕喝酒，人們就會指責你‘因爲是女人就不喝，就請離開吧’。” 社會對“年輕女性酒精中毒者”的白眼，讓廚房酒徒們躲起來喝酒。這就耽誤了我們認識酒精中毒的時間。朴某強調說：“酒精中毒大多是憂郁症的一種症狀。” “抑郁症不是害羞的疾病，而是只要接受適當的治療就可以痊愈的疾病，酒精中毒也是一樣。‘一周喝幾次酒？’這一健康檢查表的問題讓你感到內疚嗎？那正是開始照顧自己的心態的時候。”

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