在美國訪問的崔鐘建：「現實中需要與中國的夥伴關系」. November. 17, 2021 07:18. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 韓國外交部第一次官崔鐘建當地時間15日在華盛頓舉行的以韓美關系為主題的戰略論壇上表示，「中國是戰略夥伴，現實中需要與北京的夥伴關系」，強調了韓中關系的重要性。對此，美國政府前高級官員表示擔憂說：「擔心韓美同盟長期削弱，美國在決策過程中可能會忽視韓國。」 崔鐘建當天在由美國智庫「戰略與國際問題研究中心」和韓國國際交流財團共同主辦的韓美戰略論壇上發表主旨演講，首先強調了韓美同盟的重要性。他指出，「韓美兩國向全世界展示了21世紀的同盟是什麽」，並評價稱，韓美同盟不僅在傳統安全領域，在經濟、文化領域也在發展夥伴關系。 但在接下來的問答環節，當被問及韓國的對華立場時，他答道：「他們是戰略夥伴。和其他國內政策一樣，外交政策也應該符合韓國人、韓國中產階層的需要和利害關系。」他解釋說：「與中國的貿易規模比美國和日本的總和還要大，享受從這一市場獲得的巨大收益的是我們的國民。」他還提到了供應鏈問題，並指出：「對來自中國的各種產品的依賴程度不只是韓國的問題，而是所有人的問題。」他還就朝鮮問題表示：「現實中，我們有必要同北京建立夥伴關系。無論我們願不願意，這就是我們政策的現實。」他提醒道，韓國是在地理位置上最接近中國的國家，並表示：「我們正在努力與中國建立良好的關系。」 崔鐘建的問答結束後，作為專家出席當天活動的前美國國防部負責亞太事務的部長助理蘭德爾·施萊佛說：「如果在一方看來是重要的、核心的挑戰，而另一方不接受這種看法，同盟關系是不會擁有未來的」，「如果（韓國）以這種方式漂流，（韓美）同盟就可能逐步弱化，從這一點來看很危險。」

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