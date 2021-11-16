首都地區情況超出啟動「斷路器」的標準，應抓緊加強醫療體系. November. 16, 2021 07:29. . 據統計，隨著新冠危重患者的增加，首都地區重癥患者用病床使用率在14日達到76.4%。這超過了政府提出的啟動暫時中斷分階段恢復日常生活的緊急計劃（「斷路器」）標準的75%。而首爾更是高達78.6%。防疫當局表示：「首都地區重癥患者的治療病床十分緊張。」非首都地區雖然不到40%，但病床也侑快速占用。政府正在製定具體的緊急計劃啟動標準。 最近一周，日均國內確診患者為2172人，與前一周（2133人）相比沒有大幅增加。但隨著作為疫苗初期接種者、免疫效果下降的高齡層和療養設施入住者之間出現突破感染現象，上周日均危重患者達到447人，比前一周（365人）大幅增加。其中60歲以上的占82.1%。以這些設施為中心加強防疫的同時，還要盡快減少以高齡層為對象接種疫苗加強針。 以目前的醫療體系，可以穩定應對的危重患者人數為500人，但15日零時，危重患者為471人，已達到極限。而且在冬天來臨之際，流感患者在兩周內劇增了一倍，因此要應對非新冠患者的病床需求增加的可能性。有必要加快速度增加病床和醫療人力，構築將首都地區患者轉移到有病床能力的地區的系統，以提高病床效率。 現在主導流行的年齡段是高齡人群和疫苗接種率低的十多歲人群。在過去一周裏，18歲以下患者占全體患者的20%以上。18日高考結束後，首都地區也將全面開學，因此，以學校和補習班為中心的青少年集體感染的可能性更令人擔心。應該製定多種引導政策，以提高十多歲青少年的疫苗接種率。

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