日本第三季度增長率-0.8%，因新冠疫情擴散而轉為負增長. November. 16, 2021 07:30. by 東京=常駐記者朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本第三季度（7月∼9月）經濟增長率再次出現負增長。雖然因7月東京奧運會和8月殘奧委會的舉辦，人們對景氣上揚的期待很高，但新冠疫情擴散的副作用更大。 日本內閣府15日公布，第三季度實際國內生產總值比前一季度減少0.8%。增長率從第一季度的-1.1%到第二季度轉正為0.4%，但第三季度再次轉負。第三季度轉負的主要原因是占國內生產總值一半的民間消費減少了1.1%。隨著8月份一天內出現超過2.5萬人的新冠確診患者，日本政府發布了緊急事態，要求縮短餐廳營業時間和減少外出。由此，在外就餐、旅遊等消費大幅減少，降低了全體民間消費。 出口和進口也分別減少了2.1%和2.7%。由於全球半導體供應不足等原因，汽車企業減少生產，導致了出口減少。企業的設備投資也隨著業務用車輛和建設用機械的購買減少，減少了3.8%。據分析，內需使增長率下降了0.9個百分點。民間研究所「伊藤忠總研」的首席經濟學家武田淳在接受彭博社采訪時分析說：「奧運會期間更換家電產品，出現了一些商品銷量，但新冠疫情擴散的影響更大，導致奧運會效果完全消失。」 民間經濟學家們分析說，第四季度（10月∼12月）將增長5%左右。但《朝日新聞》預測說：「原油價格上漲和日元走弱可能會給消費潑冷水。雖然政府一直預測第四季度的國內生產總值可能會恢復到新冠疫情發之前、2019年第四季度的規模，但很難實現。」

한국어