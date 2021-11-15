李在镕五年後再次訪美，“半導體-疫苗出差”. November. 15, 2021 08:12. by 林賢錫, 徐東一 lhs@donga.com,dong@donga.com. 14日，三星電子副會長李在镕5年多以來首次去北美出差。 預計李副會長此行的主要目的是，終審把關20萬億韓元規模的美國半導體代工（委托生産）工廠投資計劃，並推進莫德納（Moderna）新冠肺炎疫苗的生産擴大等。此外李副會長還計劃與美國國內主要合作夥伴公司的人士構築網絡。 14日上午，李副會長在首爾江西區金浦國際機場乘坐包機飛往美國前，接受了記者們的采訪，就此次美國之行是否將決定投資美國代工工廠的提問，他表示：“將會見各種合作夥伴。” 三星電子在5月份舉行韓美首腦會談後，正式表明了投資170億美元（約20萬億韓元）在美國建立第二代工工廠的方針。三星電子正在考慮把美國得克薩斯州的泰勒和奧斯汀等地作爲有力候選地。經濟界認爲，李副會長將親自訪問美國，討論候選地區後再做決定。 當記者問他是否會就新冠病毒肺炎(COVID-19)疫苗的生産問題同莫德納方面會面時，李副會長回答說：“可能還會去波士頓。”莫德納總部設在美國馬薩諸塞州波士頓。他很有可能會見莫德納的高層負責人。 經濟界認爲，除了莫德納之外，李副會長還將會見信息技術（IT）業界的最高經營層和政界人士等，致力于恢複全球網絡。李副會長經熟人介紹接觸到莫德納公司首席執行官（CEO）斯蒂芬•班塞爾後，于8月與莫德納方面的最高經營層舉行了視頻會議等，一直爲提前國內疫苗委托生産日程而努力。 這是李副會長自2016年7月參加“太陽谷會議”後時隔5年4個月再次去美國出差。 李副會長雖然在假釋後參加每周四舉行的三星物産合並、三星生命工程不正當會計疑惑相關審判，但本周因高考（18日）而沒有舉行審判，因此才可以到海外出差。預計李副會長將在25日前回國。

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