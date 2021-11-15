「逐步減少煤炭發電」，氣變大會從「停止」後退一步. November. 15, 2021 08:45. by 巴黎=常駐記者 金潤鐘、宋慧美記者 zozo@donga.com,1am@donga.com. 世界各國就分階段減少煤炭發電達成了協議。這是在當地時間13日閉幕的聯合國氣候變化框架公約第26次締約方大會（COP26）上通過的《格拉斯哥氣候條約》中的內容。這是簽約方協議中首次反映對煤炭等化石燃料的限製。 當天，聯合國和簽約方大會東道主英國公布的《格拉斯哥氣候條約》的內容，除了分階段減少煤炭發電，還有把地球溫度上升幅度限製在1.5度以內目標、分階段停止化石燃料補貼、明年各國重新提交溫室氣體減排目標、氣候基金提高一倍等。200多個簽約國經過將正式閉幕日12日延長一天的努力，最終一致通過。 核心內容是「分階段減少沒有碳減排措施的煤炭發電，並加快努力分階段停止對化石燃料的低效率補貼」（第36條）。路透社報道：「二氧化碳是地球變暖的原因，煤炭排放的二氧化碳約占全球變暖的40%，簽約方條約正式提及這一點，這本身就是一個巨大的成果。」不過，部分條款大幅後退，甚至一度討論要中斷的煤炭發電最終達成階段性減排的協議等，因此環境團體譴責說這只是「半拉子協議」。 在明年舉行大會之前，各當事國必須重新提交國家減排目標。因為，如果按照目前各國提出的目標，地球溫度上升幅度將達到2.4度，遠遠高於比工業化前高出1.5度的數字。但是，韓國提交了限製在1.5度以內的國家減排目標（比2018年減少40%），因此不會受到太大影響。

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