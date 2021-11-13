德國每天確診5萬人，奧地利規定「未接種疫苗者禁止外出」. November. 13, 2021 07:08. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 很早就實施「與新冠共存」的德國等部分歐洲國家最近的新冠疫情擴散勢頭再次趨於嚴峻。這些國家認為，新冠疫情正在沒有接種疫苗的人群中迅速擴散，因此大幅加強了對未接種人員的外出限製等防疫規定。 據路透社報道，最近德國、奧地利、荷蘭的確診患者規模同時增加，創下了疫情暴發以來的最高值。據國際統計網站「世界實時統計」稱，德國11日新增患者達50377人，是去年12月中旬最高值（日均3.1萬人）的1.6倍。奧地利和荷蘭當天也分別出現了11975名和16287名新確診患者，這是大流行以來的最高值。 特別是在未接種新冠疫苗的人群中，疫情正在迅速擴散。完成疫苗接種的人口比率，德國、奧地利、荷蘭分別是67%、63%、69%，均未達到70%。德國衛生部長延斯·施潘最近表示：「最關鍵的是，我們現在經歷著未接種疫苗者的大流行。」 因此，各國正在加強對未接種疫苗者的防疫規定。據英國廣播公司（BBC）報道，奧地利的新冠疫情傳播勢頭最為嚴重，疫苗接種率最低的上奧州將從15日開始禁止未接種疫苗者不必要的外出。奧地利總理亞歷山大·沙倫貝格表示：「這一措施意味著未接種疫苗的人如果沒有上班、購買食品、運動等必要理由，就不能出門。未接種疫苗的人將面臨不方便的冬天。」此前，奧地利曾表示，從下月初開始禁止未接種疫苗的人進入餐廳、咖啡屋、美容院、酒店等場所。 德國也決定從本月15日開始在首都柏林和勃蘭登堡州限製未接種疫苗者出入餐廳、電影院、博物館、室內表演場等。未接種者即使出示新冠陰性檢測報告，也不能進入餐廳等場所。荷蘭政府也正在討論引入限製未接種疫苗者移動等措施。

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