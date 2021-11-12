“爵士傳奇”演技，安德拉•黛vs戴安娜•羅斯. November. 12, 2021 07:26. by 林熙允記者 imi@donga.com. “如果(爵士樂歌手)艾拉•菲茨傑拉德唱《My Man＇s Gone Now》，聽起來像是‘我的男人出去買面包了’，但如果比利來唱，聽起來是‘我的男人收拾好行李，永遠地離開了’。（2019年紀錄片《比莉》中）。 具有傳奇色彩的爵士樂主唱比莉•哈樂黛（1915∼1959年）以像咖啡一樣富有號召力的嗓音度過了動蕩的人生。10歲時遭到性暴力後，成爲了賣淫女性，一生都飽受丈夫和戀人的虐待和剝削、藥物中毒的折磨。像是從苦難的深淵中擺脫了出來，她的一生留下了《I ' m a Fool to Want You》、《Don ' t Explain》、《God Bless the Child》等著名演出。 4日在韓國上映的電影《比莉•哈樂黛》是爲她的生活重新上色的作品（美國上映于2019年）。這是一部傳奇片。扮演哈樂黛的R&B•靈魂樂歌手安德拉•黛（37歲）以驚人的傾情演繹和激情演唱裝飾了獨特的角色。難以置信這是她作爲演員的處女作。雖然黛的聲音厚度比哈樂黛要薄一些，但其技巧自不必說，而且略點慵懶和悲傷表情描繪的激情演唱場面全都是影片的高潮。 特別是演唱名曲《Strange Fruit》的黛的特寫場面是壓卷之作。用奇怪的水果比喻因種族主義者的私刑而上吊自殺的黑人的樣子。電影原名爲《United States vs. Billie Holiday》，即《合衆國對哈樂黛》。作爲超越個人悲劇生活，對抗種族歧視的鬥士，重新審視哈樂黛的電影的意圖與黛的傾情演繹相呼應。 這段時間有很多關于哈樂黛生活的紀錄片。2019年的作品《比莉》就是其中之一。故事片《比莉•哈樂黛》上映，這是繼1972年的《Lady Sings the Blues》之後，時隔47年的第一次。當時的主角是該時代的流行明星戴安娜•羅斯。《Lady Sings the Blues》在講述種族歧視和毒品問題的同時，也把焦點放在了個人史上。劇中氣氛明朗，浪漫的比重也很高，羅斯的演技也始終很開朗。雖然組合“Supremes”出身的羅斯給我們帶來了完美的歌唱，但是在重現哈樂黛的重量感的深度方面，我想支持黛。 羅斯和黛分別以哈樂黛一角獲得奧斯卡最佳女主角提名。在金手套獎中，羅斯獲得了新人獎，而黛獲得了最佳女演員獎。

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